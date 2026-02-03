Η ηθοποιός αποκάλυψε την ημερομηνία επιστροφής της σειράς.

Τα «Υπέροχα Πλάσματα», σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την πρώτη προβολή της σειράς, επιστρέφουν με νέα επεισόδια, προσαρμοσμένα στην εποχή.

Η Φαίδρα Δρούκα, που ενσάρκωνε τον ρόλο της Έλλης, μίλησε στην εκπομπή «Breakfast Star», όπου και αποκάλυψε πως στους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα.

«Ξεκινάμε, πρώτα ο Θεός, γυρίσματα τον Μάρτιο. Τον Οκτώβριο του ’26 θα έχουμε και την προβολή για τα Υπέροχα Πλάσματα», ανέφερε με ενθουσιασμό η ηθοποιός στις δηλώσεις που παραχώρησε το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου.

Στην ερώτηση αναφορικά με το ποιος είναι για εκείνη το «Υπέροχο Πλάσμα» στη ζωή της, υπογράμμισε: «Το παιδί μου. Είμαι περήφανη γι’ αυτόν. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί».

Κλείνοντας, δεν δίστασε να αποκαλύψει πως στην πορεία της καριέρας της, είχε σκεφτεί να απομακρυνθεί από τον χώρο: «Πολλές φορές. Πολλές φορές σκέφτηκα. Νομίζω απλά ότι δεν θα μπορούσα. Είναι πολύ εύκολο, όταν κάνεις 33 χρόνια μια δουλειά, να βλέπεις πώς αλλάζουν τα στάδια, οι συνθήκες, οι τρόποι εργασίας και να πεις: Εγώ δεν μπορώ μ’ αυτό».

