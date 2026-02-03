«Ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι δεν λειτουργεί με όρους αρχών και αξιακούς αλλά πάντα με όρους τακτικής και εκλογικής στρατηγικής».

Στην εκπομπή «Ναι μεν, αλλά» του ΕΡΤnews Radio 105,8, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, τοποθετήθηκε σήμερα γύρω από τη Συνταγματική Αναθεώρηση και τις πολιτικές προοπτικές ενόψει των επόμενων εκλογών. Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει ολοκληρωμένες, προοδευτικές λύσεις, χωρίς να δίνει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση, και τόνισε ότι η αναθεώρηση πρέπει να επιτευχθεί με ευρείες συναινέσεις, ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία των θεσμών.



Αρχικά, με τη συζήτηση γύρω από την Συνταγματική Αναθεώρηση να έχει ανοίξει μετά το τηλεοπτικό διάγγελμα του Πρωθυπουργού ο κ. Τσουκαλάς εξήγησε τη διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ καθαρή στάση. Εμείς θα έχουμε τις δικές μας ολοκληρωμένες προτάσεις για κάθε ζήτημα, θα έχουμε μια εμπροσθοβαρή πρόταση αναθεώρησης σε μια κατεύθυνση σύγχρονη και προοδευτική . Δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα, που σημαίνει ότι οι διατάξεις οι οποίες θα προταθούν, μπορούν να προταθούν και με 151 βουλευτές. Αν γίνει αυτό, η αναθεωρητική Βουλή θα πρέπει να πετύχει ευρείες συναινέσεις, που είναι και το καλύτερο για το πολιτικό μας σύστημα, με 180 βουλευτές. Ενώ αν είναι με 180 στην προτείνουσα, αρκεί μια απλή πλειοψηφία 151 για να υπάρξει η αναθεώρηση. Άρα, εμείς λέμε πάρα πολύ απλά ότι αυτήν την κυβέρνηση δεν την εμπιστευόμαστε για να δεσμεύει την επόμενη Βουλή και την επόμενη κυβέρνηση. Η επόμενη κυβέρνηση που θα κληθεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση οφείλει να πετύχει ευρύτερες συναινέσεις. Εμείς θέλουμε η προοδευτική κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, να αναζητήσει ευρεία συναίνεση στα πολύ μεγάλα ζητήματα για μια ουσιαστική αναθεώρηση».

«Υπάρχουν έξι άρθρα που έβαλε ο Πρωθυπουργός χθες, ως εμβληματικά κατά τη γνώμη του. Είναι και πολλά ακόμα. Εμείς θα συγκροτήσουμε μια επιτροπή αναθεώρησης και θα έχουμε πολύ έγκαιρα τις δικές μας προτάσεις» ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου και σταχυολόγησε ορισμένα από αυτά:

«Πρώτον, το ζήτημα αλλαγής του τρόπου επιλογής των ανώτατων κλιμακίων στη δικαιοσύνη, το πρώτο κόμμα που το έθεσε είναι το ΠΑΣΟΚ» και εκτίμησε ότι «πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση στο ζήτημα αυτό. Η κυβέρνηση έως τώρα δεν έχει δώσει θετικά δείγματα γραφής . Αντιθέτως έχει επιλέξει τον σφιχτό εναγκαλισμό με την ηγεσία της δικαιοσύνης στην κατεύθυνσης ελέγχου αυτής. Και μάλιστα η ίδια ενώ διατράνωνε ότι με τον νόμο Φλωρίδη θα εισακουστεί η άποψη των ίδιων των δικαστών, επέλεξε τον τελευταίο στη σειρά από τους πέντε που πρότειναν εκείνοι. Άρα, η ίδια αποδείχτηκε ανακόλουθη με αυτά που έλεγε.

Εμείς λέμε ότι η ηγεσία πρέπει να προτείνεται από τους δικαστές και να υπάρχει η έγκρισή της από το Κοινοβούλιο με ευρείες πλειοψηφίες. Αυτό δεν γίνεται σήμερα γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί να τις εργαλειοποιήσει. Αν υπάρχει μια πιθανότητα να βρεθεί λύση στις ανεξάρτητες αρχές, είναι γιατί το ΠΑΣΟΚ μπόρεσε και επέβαλε μία διαδικασία με ανοιχτά βιογραφικά. Έχουμε σαφή διάκριση εξουσιών. Είναι άλλη η εκτελεστική εξουσία και άλλη η δικαστική εξουσία που πρέπει να έχει εχέγγυα αυτονομίας. Μάλιστα, τη συγκεκριμένη άποψη υιοθέτησε και δημόσια κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης, ο κ. Δένδιας».



«Δεύτερον, το ζήτημα της άρσης της μονιμότητας είναι κάτι με το οποίο εμείς διαφωνούμε . Θεωρούμε ότι δεν είναι η μονιμότητα το πρόβλημα αυτή τη στιγμή για να έχεις ένα αξιόπιστο κράτος. Είναι η αναξιοκρατία , ο πελατειασμός, η έλλειψη αξιολόγησης και ο κομματισμός που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αντιθέτως, εμείς λέμε ότι χρειάζεται πραγματική αξιολόγηση, διαφάνεια και λογοδοσία. Η κυβέρνηση θέλει να χρησιμοποιήσει αναθεώρηση με όχημα το ψευτο-αξίωμα της άρσης της μονιμότητας για να διαμορφώσει ένα μονοκομματικό κράτος. Ξέρετε, στις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες- και στις μεγάλες- παντού η μονιμότητα είναι μέσα στα Συντάγματα, όπως είναι στη Γαλλία», εξήγησε.



Ενώ, εν συνεχεία, ο Κώστας Τσουκαλάς κατεδειξε: «Ο Πρωθυπουργός το 2019 στην ομιλία του πρότεινε την αναθεώρηση και την αποσύνδεση της διάλυσης της Βουλής από την εκλογή Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον στηρίξαμε γιατί πράγματι έπρεπε να αποσυνδεθεί . Ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής έλεγε ότι θα διατηρήσουμε το πνεύμα της διάταξης με σκοπό να έχουμε ευρύτερες συναινέσεις στο πρόσωπο του Προέδρου. Και τελικά , πρώτη φορά ήρθε και πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας έναν εν ενεργεία βουλευτή της πλειοψηφίας. Εκεί έδειξε ότι θέλει να ελέγξει ακόμα και αυτόν τον θεσμό που οφείλει να ενώνει τους Έλληνες υπερκομματικά, με όρους κομματικούς».

«Σχετικά με το άρθρο 86» διερωτήθηκε ο κ. Τσουκαλάς αν «θα εμπιστευτούμε τον πρωθυπουργό που λέει ότι δήθεν θέλει να το αλλάξει, ενώ κρύφτηκε πίσω από αυτό και διέστειλε την ερμηνεία του πολλές φορές για να μην παραπεμφθούν κορυφαίοι Υπουργοί στο φυσικό δικαστή; Υπάρχει ζήτημα.

Αναφορικά με το άρθρο 16 ο Εκπρόσωπος Τύπου υπενθύμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει πάγια θέση από 2006, στο Συνέδριό του, ότι είμαστε υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16 και θα έχουμε πρόταση για το πως πρέπει να γίνει αυτή η αναθεώρηση. Προφανώς, η θέση μας όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έκανε η κυβέρνηση να φέρει ένα νόμο για να νομιμοποιήσει τα ιδιωτικά κολλέγια, ο οποίος κατά τη γνώμη μας δεν ήταν συνταγματικός. Αυτή είναι η άποψή μας».



«Το ότι σεβόμαστε την δικαστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι δεδομένο αλλά δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε. Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε κρίση και αξιολόγηση», απάντησε όταν ρωτήθηκε γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν θεωρεί συνταγματική μία απόφαση που ενέκρινε και το ΣτΕ και τόνισε πως «αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο διαφωνεί αλλά όταν διαφωνεί, δεν τη σέβεται και δεν την εφαρμόζει. Ο Πρωθυπουργός έπρεπε να απαντήσει, γιατί ενώ το ΣΤΕ έχει αποφανθεί για το θέμα των υποκλοπών, ο ίδιος δεν εφαρμόζει την απόφαση ενώ μάλιστα είναι και εκείνος ο προϊστάμενος της ΕΥΠ, στον οποίο λέει η απόφαση να συμμορφωθεί με το διατακτικό της».

Συμπερασματικά, ο Εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε ότι «έχουμε ένα Σύνταγμα το οποίο έχει υποστεί αναθεωρήσεις, δύο εμβληματικές, το 1986 και το 2001 και μερικές άλλες που ήταν πιο παραμετρικές. Πρέπει να δούμε την αναθεώρηση ως μια ζωντανή διαδικασία και να έχει αποτέλεσμα, γιατί πράγματι υπάρχουν μεγάλα ζητήματα στα οποία πρέπει να ευθυγραμμιστεί ο Συνταγματικός Χάρτης. Θα είμαστε εδώ με τις θέσεις μας. Θα τις καταθέσουμε»



«Το κεντρικό δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή αν θα υπάρχει κυβέρνηση με κορμό το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό - τον κ. Βορίδη, τον κ. Πλεύρη, τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Βελόπουλο. Αυτό θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Η Νέα Δημοκρατία, αν κερδίσει, αυτοδύναμη δεν θα είναι και θα συγκυβερνήσει με κόμματα στα δεξιά της που είναι και σάρκα από τη σάρκα της, όπως η Ελληνική Λύση ή το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Άρα η μοναδική πιθανότητα που θα έχει η Νέα Δημοκρατία αν είναι πρώτο κόμμα , -που πιστέψτε δεν θα είναι- θα είναι να συγκυβερνήσει με τον κ. Βελόπουλο που ήδη έχουν συμμαχήσει πολλές φορές στα θέματα αλλαγής της σύνθεσης των ανεξάρτητων αρχών» κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς και δήλωσε σύμφωνος με όσους κάνουν καταλογίζουν στον Πρωθυπουργό σκοπιμότητα πίσω από την Συνταγματική Αναθεώρηση και απόπειρα προσέγγισης των κεντρώων ψηφοφόρων.

