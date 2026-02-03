Tο 2026 αναμένεται να αποτελέσει κομβικό έτος για τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η αγορά εξακολουθεί να υποτιμά τη μακροπρόθεσμη αξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με την ιταλική επενδυτική τράπεζα Mediobanca, η οποία αναβαθμίζει σημαντικά την τιμή-στόχο της μετοχής στα 45,70 ευρώ από 30 ευρώ και διατηρεί σύσταση outperform.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, το 2026 αναμένεται να αποτελέσει κομβικό έτος για τον όμιλο, καθώς συμπίπτει με την είσοδο σε φάση εντατικής εκτέλεσης έργων, την υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος και την ενεργοποίηση κρίσιμων παραχωρήσεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Εγνατία Οδός και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, έργα που, κατά τη Mediobanca, αναμένεται να μετασχηματίσουν το επενδυτικό προφίλ της εταιρείας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη χρηματοοικονομική ολοκλήρωση της σύμβασης της Εγνατίας Οδού στις 31 Δεκεμβρίου, έπειτα από τέσσερα χρόνια καθυστερήσεων. Η έναρξη της 35ετούς παραχώρησης και η προκαταβολική καταβολή 1,275 δισ. ευρώ θεωρείται ότι ξεκλειδώνουν αξία η οποία μέχρι σήμερα δεν είχε αποτυπωθεί στις αποτιμήσεις της αγοράς.

Μετά και την αύξηση της συμμετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο 90%, η Εγνατία Οδός αναδεικνύεται, σύμφωνα με τους αναλυτές, σε έναν από τους βασικούς πυλώνες αξίας του ομίλου, δεύτερη μόνο μετά την Αττική Οδό. Στο επικαιροποιημένο μοντέλο αποτίμησης της Mediobanca, η Εγνατία συνεισφέρει περίπου το 30% της συνολικής αξίας ιδίων κεφαλαίων, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο της Αττικής Οδού.

Παράλληλα, η Mediobanca αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της για το έργο, ενσωματώνοντας πιο αισιόδοξες παραδοχές για την κυκλοφορία και ταχύτερη, ισχυρότερη αύξηση των διοδίων. Υπό αυτές τις παραδοχές, τα σωρευτικά έσοδα της Εγνατίας για την περίοδο 2031-2060 εκτιμώνται πλέον στα 14,8 δισ. ευρώ, με EBITDA ύψους 11,3 δισ. ευρώ.

Για την επόμενη πενταετία, οι αναλυτές αναγνωρίζουν ότι ο όμιλος εισέρχεται σε περίοδο αυξημένων κεφαλαιακών δαπανών, οι οποίες αναμένεται να υπερβούν τα 4 δισ. ευρώ έως το 2030, κυρίως για οδικά έργα και την ολοκλήρωση του αεροδρομίου Καστελίου. Η ένταση των επενδύσεων εκτιμάται ότι θα περιορίσει τις ελεύθερες ταμειακές ροές, οι οποίες αναμένεται να κινηθούν συνολικά γύρω από το μηδέν έως ότου τα νέα έργα ωριμάσουν.

Ωστόσο, κατά τη Mediobanca, αυτή η φάση συνιστά το απαραίτητο μεταβατικό στάδιο πριν την ουσιαστική ανάδειξη της αξίας του χαρτοφυλακίου. Από τις αρχές της επόμενης δεκαετίας, οι ελεύθερες ταμειακές ροές προβλέπεται να ενισχυθούν σημαντικά, ξεπερνώντας κατά μέσο όρο τα 600 εκατ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2031-2035.

Η θετική στάση της ιταλικής τράπεζας βασίζεται στο καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο παραχωρήσεων και κατασκευών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στο ισχυρό ιστορικό εκτέλεσης έργων, στη στήριξη των υποδομών από το ελληνικό Δημόσιο, καθώς και στο ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, το οποίο καλύπτει περίπου έξι χρόνια δραστηριότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αύξηση του EBITDA είναι σε μεγάλο βαθμό εξασφαλισμένη, από περίπου 400 εκατ. ευρώ το 2024 σε επίπεδα άνω των 700 εκατ. ευρώ έως το 2028. Η νέα τιμή-στόχος των 45,70 ευρώ προκύπτει από την επικαιροποίηση των εκτιμήσεων για την Εγνατία Οδό, την έναρξη του ΒΟΑΚ, την προσθήκη του έργου αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία και τη μετακύλιση του μοντέλου αποτίμησης στο 2026, με την τρέχουσα τιμή της μετοχής να υποδηλώνει εσωτερικό βαθμό απόδοσης περίπου 7,4%.