Με μικρή πτώση έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ωστόσο σε εβδομαδιαία βάση σημείωσε κέρδη 0,87%,. Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε ενδοσυνεδριακά έως τις 2.281,90 μονάδες, ωστόσο στη συνέχεια πέρασε σε αρνητικό έδαφος, κλείνοντας τελικά στο ίδιο επίπεδο με απώλειες 0,49%. Ο τζίρος εμφάνισε αισθητή αποκλιμάκωση σε σύγκριση με την προηγούμενη συνεδρίαση και διαμορφώθηκε στα 245,16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 33,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 34,8 εκατ. τεμάχια. Συνολικά 70 μετοχές έκλεισαν με κέρδη έναντι 59 που κινήθηκαν πτωτικά, στοιχείο που υποδηλώνει επιλεκτικές τοποθετήσεις και όχι γενικευμένη αποχώρηση από το ταμπλό.

Η πορεία της αγοράς επηρεάστηκε κυρίως από τον τραπεζικό κλάδο, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί κατά 0,79% στις 2.630,37 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε στις 5.752,97 μονάδες με πτώση 0,56%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM κινήθηκε σχεδόν αμετάβλητος, καταγράφοντας οριακή υποχώρηση 0,01% στις 2.862,88 μονάδες.

Η σημερινή συνεδρίαση είχε σε μεγάλο βαθμό διαδικαστικό χαρακτήρα, με περιορισμένες και στοχευμένες αγοραστικές κινήσεις και κυρίως αναδιάταξη χαρτοφυλακίων, καθώς αρκετοί επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση μέρους των πρόσφατων κερδών. Το μειωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον αποτυπώθηκε και στον χαμηλότερο τζίρο, σε συνάρτηση με το γενικότερο κλίμα κόπωσης που επικράτησε στις ευρωπαϊκές αγορές, έπειτα από ημέρες αυξημένης μεταβλητότητας, στον απόηχο των δηλώσεων Τραμπ για τη Γροιλανδία και της μεταγενέστερης υπαναχώρησής του στο Νταβός.

Στο ταμπλό, οι τραπεζικές μετοχές κυριάρχησαν και πάλι σε επίπεδο συναλλαγών, απορροφώντας περίπου το 54% του ημερήσιου τζίρου. Η Eurobank κατέγραψε τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, κλείνοντας με απώλειες 0,84%, ενώ η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε οριακά. Πιο έντονη ήταν η διόρθωση για την Πειραιώς και την Alpha Bank, την ώρα που η Τράπεζα Κύπρου και η Optima κινήθηκαν σε θετικό έδαφος, διαφοροποιούμενες από το γενικότερο κλίμα του κλάδου.

Αντίβαρο στις πιέσεις αποτέλεσε η Aegean, η οποία σημείωσε άλμα 3,25%, περιορίζοντας τις απώλειες της αγοράς, ενώ θετική ήταν και η εικόνα σε ΑΚΤΟΡ, Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που συνέχισαν την ανοδική τους πορεία. Στον αντίποδα, τις ισχυρότερες πιέσεις στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης δέχθηκαν οι Σαράντης, Jumbo, Βιοχάλκο, Coca-Cola HBC, Cenergy, ΕΛΧΑ και ΟΠΑΠ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η Dimand, η οποία συνέχισε το ανοδικό της σερί, ενώ θετικό πρόσημο εμφάνισε και η ΑΒΑΞ. Στα χαμηλότερα στρώματα της αγοράς καταγράφηκε αυξημένη κινητικότητα, με μετοχές όπως οι Q&R, Lavipharm, ΕΚΤΕΡ και Ίλυδα να σημειώνουν ισχυρά κέρδη, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον για επιλεκτικές τοποθετήσεις πέραν των blue chips.