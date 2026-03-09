Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται στο ξεκίνημα της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με το αρνητικό κλίμα να κυριαρχεί από τα πρώτα λεπτά της διαπραγμάτευσης και τους πωλητές να οδηγούν την αγορά σε αισθητή υποχώρηση.

Στις 10:54 ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στις 2.063,15 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 2,80% ή 59,45 μονάδων, ενώ ο τζίρος ανέρχεται στα 47,50 εκατ. ευρώ, με τις πιέσεις να επεκτείνονται στο σύνολο σχεδόν των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκεται ο τραπεζικός κλάδος, καθώς όλες οι συστημικές τράπεζες κινούνται έντονα πτωτικά. Η Eurobank σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση, υποχωρώντας κατά 6,27% στα 3,348 ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα κινείται χαμηλότερα κατά 4,25% στα 12,40 ευρώ. Απώλειες καταγράφει και η Alpha Bank, η οποία διολισθαίνει κατά 3,9% στα 3,299 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς διαπραγματεύεται στα 6,916 ευρώ με πτώση 3,94%.

Πιέσεις ασκούνται και σε αρκετούς τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποχωρεί κατά 4,58% στα 32,90 ευρώ, η Viohalco σημειώνει απώλειες 4,59% στα 8,32 ευρώ, ενώ η ΔΕΗ κινείται χαμηλότερα κατά 4,34% στα 16,55 ευρώ. Σημαντική πτώση καταγράφει και η Metlen, η οποία υποχωρεί κατά 3,9% στα 33,04 ευρώ.

Αρνητική είναι η εικόνα και σε άλλους τίτλους του FTSE 25, με τη Motor Oil να χάνει 1,04% στα 36,32 ευρώ και τον ΟΠΑΠ να υποχωρεί κατά 0,96% στα 14,38 ευρώ, αντανακλώντας τη γενικευμένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Το αρνητικό κλίμα στην Αθήνα ακολουθεί την έντονα πτωτική πορεία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Οι αγορές της Ευρώπης κινούνται επίσης χαμηλότερα, καθώς η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022, μετά την απόφαση μεγάλων παραγωγών της Μέσης Ανατολής να περιορίσουν την παραγωγή, στον απόηχο του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Στο ευρωπαϊκό ταμπλό, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 2,5%, ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει απώλειες 1,6%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 2,5%. Αντίστοιχα, ο ισπανικός IBEX καταγράφει πτώση 2,8% και ο ιταλικός MIB υποχωρεί κατά 2,7%, αποτυπώνοντας το ευρύτερο κλίμα ανησυχίας στις διεθνείς αγορές.