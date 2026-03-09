Τον τελευταίο αιώνα το καβούρι-εισβολέας έχει εξαπλωθεί σε ποτάμια και ακτές σε ολόκληρη τη βόρεια και δυτική Ευρώπη, με ορισμένες γερμανικές εκτιμήσεις να τοποθετούν τις συνολικές οικονομικές ζημιές γύρω στα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Περπατώντας κατά μήκος ενός ήσυχου καναλιού ή δίπλα από μια γέφυρα στην πόλη, το νερό φαίνεται γαλήνιο. Ωστόσο, σε πολλούς ευρωπαϊκούς ποταμούς ένας μικρός «λαθρεπιβάτης» από την Ανατολική Ασία αλλάζει αθόρυβα το τοπίο. Ροκανίζει τις όχθες, φράζει σωληνώσεις και ανταγωνίζεται τα τοπικά είδη.

Το κινεζικό καβούρι με «γάντια» (Eriocheir sinensis) έχει εξαπλωθεί τόσο πολύ ώστε οι επιστήμονες το κατατάσσουν πλέον ανάμεσα στα πιο επιβλαβή εισβολικά είδη στον κόσμο.

Ένα καβούρι φτιαγμένο για ζωή σε ποτάμια από σκυρόδεμα

Το συγκεκριμένο καβούρι αναγνωρίζεται εύκολα: οι δαγκάνες του καλύπτονται από πυκνό καφέ «χνούδι», που θυμίζει μάλλινα γάντια. Κατάγεται από τις εκβολές της Κίτρινης Θάλασσας, αλλά έχει έναν ιδιαίτερο κύκλο ζωής που το βοηθά να εξαπλώνεται. Περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σε ποτάμια γλυκού νερού και στη συνέχεια κατεβαίνει σε υφάλμυρα νερά για να αναπαραχθεί.

Αυτός ο τρόπος ζωής του επιτρέπει να καταλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος οικοτόπων, από αστικά κανάλια μέχρι εκβολές ποταμών με έντονη ναυτιλιακή δραστηριότητα, ενώ η εξάπλωσή του συνδέεται κυρίως με το διεθνές εμπόριο.

Μόλις εγκατασταθεί σε ένα ποτάμι, το καβούρι εξαπλώνεται γρήγορα μέσα από δίκτυα καναλιών και παραποτάμων. Μπορεί ακόμη και να περπατήσει στη στεριά όταν συναντά εμπόδια όπως φράγματα. Η ανθεκτικότητά του είναι εντυπωσιακή: αντέχει σε μολυσμένα νερά, μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και διαφορετικά επίπεδα αλατότητας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιβιώσει εξίσου εύκολα σε ένα βιομηχανικό λιμάνι, σε ένα προαστιακό κανάλι αποστράγγισης ή σε μια αγροτική πλημμυρική πεδιάδα.

Όταν γέφυρες και σωλήνες γίνονται φωλιές

Τα μεγαλύτερα προβλήματα προκαλούνται από τη συμπεριφορά του καβουριού στη ξηρά. Το κινεζικό καβούρι σκάβει στοές στις όχθες των ποταμών, δημιουργώντας λαγούμια που μπορεί να φτάσουν περίπου μισό μέτρο σε μήκος. Όταν αυτά πολλαπλασιάζονται, αποδυναμώνουν τα αναχώματα και τα τοιχώματα των καναλιών, προκαλώντας διάβρωση.

Σε χώρες όπως η Ολλανδία, οι αρχές προειδοποιούν ότι οι στοές μπορεί να επηρεάσουν ακόμη και αντιπλημμυρικές υποδομές ή γεωργικές εκτάσεις κοντά σε ποτάμια.

Στον ποταμό Τάμεση έχουν καταγραφεί μεγάλοι αριθμοί καβουριών πάνω σε σχάρες εισαγωγής νερού σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, ενώ στην Ολλανδία, παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, όπου τα καβούρια φράζουν εξοπλισμό και αυξάνουν το κόστος συντήρησης.

Οικολογικά, το είδος λειτουργεί σαν ένας επιθετικός «οπορτουνιστής». Τρέφεται με φύκη, υδρόβια φυτά, ασπόνδυλα και αυγά ψαριών, ενώ ανταγωνίζεται τα τοπικά καβούρια και τις καραβίδες για καταφύγιο και τροφή. Ένα μόνο θηλυκό μπορεί να μεταφέρει έως και ένα εκατομμύριο αυγά, γεγονός που εξηγεί γιατί οι πληθυσμοί του αυξάνονται τόσο γρήγορα.

Μπορεί η... κατανάλωση του εισβολέα να βοηθήσει;

Καθώς η πλήρης εξάλειψη του είδους θεωρείται πλέον απίθανη σε πολλές περιοχές, οι επιστήμονες εξετάζουν εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης. Ένας από αυτούς είναι η αξιοποίηση του καβουριού ως τροφή.

Στην Κίνα το είδος αποτελεί δημοφιλή εποχική λιχουδιά, ενώ στην Ευρώπη ήδη αλιεύεται σε ορισμένες περιοχές για εξαγωγικούς σκοπούς. Ορισμένοι ειδικοί εξηγούν πως η μικρής κλίμακας αλιεία θα μπορούσε να συμβάλει στον έλεγχο των πληθυσμών και παράλληλα να δημιουργήσει οικονομικές ευκαιρίες για τους τοπικούς αλιείς.

Ωστόσο, υπάρχουν και υγειονομικές ανησυχίες: Το καβούρι μπορεί να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος ξενιστής παρασίτων, ενώ σε ορισμένες περιοχές συσσωρεύει ρύπους όπως διοξίνες και PCB στους ιστούς του. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές επιμένουν ότι μόνο πλήρως μαγειρεμένα καβούρια από εγκεκριμένες περιοχές πρέπει να καταναλώνονται.

Κρατώντας το καβούρι υπό έλεγχο

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η πρόληψη είναι η πιο αποτελεσματική στρατηγική. Διεθνείς κανονισμοί για την επεξεργασία υδάτων έρματος των πλοίων και αυστηρότεροι έλεγχοι στις εισαγωγές ζωντανών θαλασσινών έχουν στόχο να αποτρέψουν νέες εισαγωγές.

Σε περιοχές όπου το είδος έχει ήδη εγκατασταθεί, οι αρχές χρησιμοποιούν παγίδες κοντά σε φράγματα και σημεία με μεγάλη συγκέντρωση καβουριών, ενώ ενθαρρύνουν τους πολίτες να αναφέρουν την παρουσία του.

Η εξάπλωση του καβουριού ίσως να μην είναι τόσο ορατή όσο άλλες περιβαλλοντικές κρίσεις, ωστόσο αλλάζει σταδιακά τα ποτάμια της Ευρώπης.

Η αντιμετώπισή της απαιτεί συντονισμό, υπομονή και καλύτερη κατανόηση των οικοσυστημάτων που κρύβονται κάτω από την επιφάνεια των αστικών υδάτων.

Πηγή: EcoNews