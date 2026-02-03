Πού θα έχουμε έντονα φαινόμενα, ποια μέρα θα βρέχει ασταμάτητα: Η πρόγνωση Καλλιάνου για το επόμενο δεκαήμερο.

Καλοκαιρία τέλος καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο έχουμε μπροστά μας ένα δεκαήμερο «γεμάτο» βροχές και καταιγίδες που θα «σφυροκοπήσουν» την χώρα. Μάλιστα όπως επισημαίνει στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος του MEGA θα υπάρχει κλιμάκωση των φαινομένων σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «πρόκειται για τυπικές κακοκαιρίες για την εποχή, όχι πρωτοφανείς, ωστόσο με τοπικά περιόδους αυξημένου κινδύνου, κυρίως από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Πέμπτη, για αυτή την εβδομάδα.»

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του η διαταραχή αυτή αναμένεται να φέρει κατά διαστήματα βροχές, τοπικές καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και μεταφορά σκόνης από την Αφρική, με συγκεκριμένες περιοχές να βρίσκονται στο «μάτι» των φαινομένων.

Οι περιοχές υψηλού κινδύνου

Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα: Ισχυρές βροχοπτώσεις από το βράδυ της Τετάρτης.

Αιγαίο: Άνεμοι 7–9 μποφόρ, κυρίως την Πέμπτη.

Βορειοδυτικά και Δωδεκάνησα: Τοπικά ισχυρές βροχές την Παρασκευή.

Η «δύσκολη» μέρα - Το καμπανάκι Καλλιάνου

Η Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου χαρακτηρίζεται ως η πιο επικίνδυνη και βροχερή ημέρα καθώς αναμένονται καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, με πιθανότητα τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.Χιονοπτώσεις στα ορεινά πάνω από τα 1500–1700 μέτρα. Άνεμοι νότιοι – νοτιοανατολικοί 7–8 μποφόρ, τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Ενώ αναμένεται και μεταφορά Αφρικανικής σκόνης σε Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο.

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου αναμένεται σταδιακή ύφεση των φαινομένων, με περιορισμένη τοπική αστάθεια, ενώ θα προηγηθεί η αξιολόγηση των καιρικών συνθηκών για την επόμενη εβδομάδα.

Σε επίπεδο θερμοκρασίας σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο κινούμαστε στα ίδια δεδομένα. Οι θερμοκρασίες παραμένουν σχετικά υψηλές για την εποχή, παρά τις βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες που αναμένονται σταδιακά κατά το δεκαήμερο της κακοκαιρίας.

Δυτικά ηπειρωτικά: έως 20°C

Κεντρικά & νότια: 18–20°C, τοπικά 22°C

Βόρεια Κρήτη: 22–24°C

Δωδεκάνησα: έως 20°C

Η ανάλυση Καλλιάνου για την δεκαήμερη διαταραχή με βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, εισερχόμαστε σε μια παρατεταμένη περίοδο καιρικής αστάθειας, λόγω προσέγγισης από τα Δυτικά βαρομετρικών χαμηλών, η οποία θα επηρεάσει τη χώρα μας τόσο αυτή την εβδομάδα, όσο και την επόμενη, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, τις τοπικές καταιγίδες, τους ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη αλλά και τη σκόνη από την Αφρική. Στην παρούσα ανάλυση θα εστιάσω στο χρονικό διάστημα από Τετάρτη έως και Σάββατο, παρουσιάζοντας τέσσερις χάρτες αθροιστικού υετού 24ώρου (συνολική βροχόπτωση), έναν για κάθε ημέρα. Τα νεότερα στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα θα δοθούν αναλυτικά μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ιδιαίτερο Μετεωρολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν :

Η Τετάρτη (από το βράδυ), κυρίως η Πέμπτη και δευτερευόντως η Παρασκευή. Πριν την ημερήσια ανάλυση, διευκρινίζω τι υποδηλώνουν οι χρωματισμοί και οι καμπύλες στους χάρτες (meteoam.it)

⚠️ Λευκές κλειστές καμπύλες

→ Περιοχές με μεγάλα ύψη βροχής, όπου απαιτείται αυξημένη προσοχή για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

⚠️ Κόκκινες κλειστές καμπύλες

→ Συγκεκριμένες περιοχές πολύ μεγάλης επικινδυνότητας μέσα στις ήδη υπάρχουσες λευκές καμπύλες, με αυξημένη πιθανότητα έντονων και επικίνδυνων φαινομένων σε τοπικό επίπεδο.

? Χρωματική κλίμακα βροχοπτώσεων :

? Ανοιχτό & σκούρο πράσινο : Ασθενούς έως και μέτριας έντασης τοπικές βροχές

? Σκούρο μπλε : Κατά περιόδους ισχυρές και ίσως γενικευμένες βροχές, με πιθανότητα τοπικών πλημμυρικών φαινομένων

? Σκούρο κόκκινο : Φαινόμενα υψηλής έως πολύ υψηλής επικινδυνότητας

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου (ξεκίνημα της κακοκαιρίας από τα Δυτικά)

• Από το βράδυ αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στα Δυτικά και Βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

• Άνεμοι : Νοτιοανατολικοί 7–8 μποφόρ (σταδιακά) στο Ιόνιο

• Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά Αφρικανικής σκόνης, επομένως αρκετές βροχές ενδέχεται να είναι και λασποβροχές.

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου (η πιο βροχερή μέρα)

• Η Πέμπτη αποτελεί την ημέρα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον διότι ια εκδηλωθούν αρκετές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

• Κατά τόπους ισχυρές ισχυρές καταιγίδες

• Άνεμοι: Νότιοι - Νοτιοανατολικοί 7–8 μποφόρ και τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

• Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας πάνω από τα 1500-1700 μέτρα.

• Μετατόπιση της σκόνης στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου (μόνο πολύ τοπικά οι δυνατές βροχές)

• Τα πιο έντονα φαινόμενα θα απασχολήσουν κυρίως τα Βορειοδυτικά και τα Δωδρκάνησα, όπως φαίνεται και στον σχετικό χάρτη.

• Τα φαινόμενα παραμένουν τοπικά ισχυρά, αλλά λιγότερο γενικευμένα σε σχέση με την Πέμπτη.

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

• Σταδιακή ύφεση των φαινομένων

• Παραμένει τοπική αστάθεια, αλλά χωρίς γενικευμένα επικίνδυνα φαινόμενα

• Θα αποτελέσει μεταβατική ημέρα πριν την αξιολόγηση της επόμενης εβδομάδας

Θερμοκρασίες ανα ημέρα :

Από θερμοκρασιακής άποψης δεν αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες, αντιθέτως :

ℹ️ Τετάρτη :

• Δυτικά ηπειρωτικά : έως 20°C

• Υπόλοιπα ηπειρωτικά : 15–18°C

• Βόρεια Κρήτη : έως 20°C

ℹ️ Πέμπτη :

• Μικρή υποχώρηση λόγω νεφώσεων & βροχών

• Μέγιστες 16–18°C

ℹ️ Παρασκευή :

•Χωρίς αξιόλογη μεταβολή

• Βόρεια Κρήτη : Κοντά στους 20°C

ℹ️ Σάββατο:

• Άνοδος της θερμοκρασίας :

• Βόρεια Ελλάδα : έως 18°C

• Κεντρικά & νότια : 18–20°C, τοπικά 22°C

• Βόρεια Κρήτη : 22–24°C

• Δωδεκάνησα : έως 20°C



Πρόκειται για τυπικές κακοκαιρίες για την εποχή, όχι πρωτοφανείς, ωστόσο με τοπικά περιόδους αυξημένου κινδύνου, κυρίως από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Πέμπτη, για αυτή την εβδομάδα. Παρακολουθώ στενά τα δεδομένα και θα επανέλθω με νέα στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα μέσα στο Σαββατοκύριακο.

