Την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία APELLA ανακοίνωσε η AEGEAN, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της παρουσία στον τομέα της συντήρησης αεροσκαφών. Ειδικότερα, η θυγατρική της εταιρεία Olympic Air προχώρησε στην απόκτηση ποσοστού 45% της ΑΠΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (APELLA), μέσω συνδυασμού αγοράς υφιστάμενων μετοχών και συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ποσοστό 55% της εταιρείας διατηρεί ο Δρ. Νίκος Κοντογιάννης, ο οποίος παραμένει και Διευθύνων Σύμβουλος.

Η APELLA δραστηριοποιείται ως οργανισμός συντήρησης αεροπορικού υλικού και αεροσκαφών, πιστοποιημένος κατά EASA Part-145, παρέχοντας ευρύ φάσμα υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής για πολλαπλούς τύπους αεροσκαφών. Στον τομέα των επισκευών τροχών και φρένων, αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, η εταιρεία είναι εγκεκριμένος συνεργάτης της Lockheed Martin Aeronautics στον τομέα παροχής μηχανολογικών υπηρεσιών και πτητικής υποστήριξης στρατιωτικών αεροσκαφών. Υποστηρίζει τόσο το πρόγραμμα αναβάθμισης Viper των F-16 της Πολεμική Αεροπορία, όσο και την παγκόσμια γραμμή παραγωγής των F-16, τα οποία υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ. Επιπλέον, η APELLA δραστηριοποιείται στην κατασκευή ειδικών εργαλείων και αεροπορικού εξοπλισμού και διαθέτει πιστοποιήσεις AS9100D, ISO 14001 και ISO 27001.

Στο αναπτυξιακό της πλάνο περιλαμβάνεται η δημιουργία νέας εγκατάστασης συντήρησης αεροσκαφών στον Αλμυρό, σε ιδιόκτητο οικόπεδο 100 στρεμμάτων πλησίον του αεροδρομίου Νέας Αγχιάλου, στον Νομό Μαγνησίας. Η επένδυση προβλέπει τη διασύνδεση της εγκατάστασης με το αεροδρόμιο και την ανάπτυξη υποδομών που, σε πρώτη φάση, θα περιλαμβάνουν χώρους στάθμευσης και αποσυναρμολόγησης αεροσκαφών, ενώ σε επόμενη φάση θα επεκταθούν σε υπηρεσίες βαφής και βαριάς συντήρησης.

Για τη χρήση 2024, ο κύκλος εργασιών της APELLA ανήλθε σε 15 εκατ. ευρώ, με καθαρά κέρδη μετά από φόρους 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία απασχολεί σήμερα 151 εργαζομένους.

Σύμφωνα με την AEGEAN, η επένδυση αποσκοπεί στη δημιουργία συνεργιών, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στη διεύρυνση της δραστηριότητας του Ομίλου στον τομέα της βαριάς συντήρησης πτητικών μέσων, ο οποίος ενισχύθηκε από τις αρχές του 2024 με τη λειτουργία του νέου Κέντρου Συντήρησης Αεροσκαφών και Εκπαίδευσης Πληρωμάτων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN, κ. Δημήτρης Γερογιάννης, σημείωσε ότι, όπως είχε προαναγγελθεί με αφετηρία την επένδυση στο Κέντρο Συντήρησης και Εκπαίδευσης, στόχος του Ομίλου είναι η σταδιακή δημιουργία ενός οικοσυστήματος συμπληρωματικής τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων στον ευρύτερο τομέα της αεροπορικής υποστήριξης, προσθέτοντας ότι η συμμετοχή και συνεργασία με την APELLA και τον Δρ. Νίκο Κοντογιάννη αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.