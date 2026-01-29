Ειδική προσφορά για νέες επιχειρήσεις, συνεργασίες και eCommerce.

Η NBG Pay μαζί με την EDPS συμμετέχουν για πρώτη φορά από κοινού στη φετινή έκθεση HORECA, παρουσιάζοντας προηγμένες λύσεις πληρωμών, βασισμένες στην τεχνολογική εξειδίκευση της Global Payments. Η κορυφαία έκθεση για τους κλάδους της φιλοξενίας και της μαζικής εστίασης θα πραγματοποιηθεί 13–16 Φεβρουαρίου στο Metropolitan Expo.

Στο περίπτερο, στο Hall 3 – Booth C37, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών πληρωμών, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες κάθε σύγχρονης επιχείρησης - από το φυσικό κατάστημα έως το ηλεκτρονικό εμπόριο. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν, μεταξύ άλλων, το NBG Pay tom (SoftPOS για Android και iOS), σύγχρονα τερματικά πληρωμών, καθώς και λύσεις eCommerce, όπως το eCommerce eShop και το eCommerce Pay by Link, προσφέροντας ταχύτητα, ευελιξία και ασφάλεια σε κάθε τύπο συναλλαγής.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ HORECA 2026

Παράλληλα, για το χρονικό διάστημα της έκθεσης, η NBG Pay προσφέρει προνομιακές τιμές σε επιχειρήσεις που ξεκινούν τώρα τη δραστηριότητά τους ή επιθυμούν να ξεκινήσουν συνεργασία με την εταιρεία, καθώς και για λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου (eCommerce).

Η εξειδικευμένη ομάδα της NBG Pay θα βρίσκεται διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, προσφέροντας εξατομικευμένη ενημέρωση και υποστήριξη στους επαγγελματίες για την επιλογή των κατάλληλων ψηφιακών λύσεων για την επιχείρησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα.