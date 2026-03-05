Στόχος η βελτίωση των ελέγχων σχετικά με την κυκλοφορία προϊόντων καπνού και αλκοόλ και η καλύτερη παρακολούθηση των επιχειρήσεων.

Περιθώριο έως τις 16 Απριλίου 2026 έχουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πώληση προϊόντων καπνού, αλκοολούχων ποτών και λοιπών συναφών προϊόντων προκειμένου να εγγραφούν στο νέο Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου, το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο την ενίσχυση της εποπτείας στην αγορά και την αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας υγείας.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα αποσκοπεί στη βελτίωση των ελέγχων σχετικά με την κυκλοφορία προϊόντων καπνού και αλκοόλ, αλλά και στην καλύτερη παρακολούθηση των επιχειρήσεων που τα διαθέτουν στην αγορά. Μέσω του μητρώου θα συγκεντρώνονται αναλυτικά στοιχεία για όλες τις επιχειρήσεις που πωλούν ή διακινούν τα συγκεκριμένα προϊόντα, διευκολύνοντας έτσι την εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές.

Το μητρώο αναμένεται να αποτελέσει βασικό εργαλείο για τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, τα οποία θα μπορούν να αναζητούν στοιχεία επιχειρήσεων, να ελέγχουν τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί και να διαπιστώνουν εάν τα προϊόντα που πωλούνται σε ένα κατάστημα έχουν δηλωθεί νόμιμα. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων ή μη δήλωσης προϊόντων, θα ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημοσιοποίηση βασικών στοιχείων του μητρώου για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης της κοινής γνώμης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επωνυμία της επιχείρησης, ο ΑΦΜ, η κύρια δραστηριότητα, η κατηγορία προϊόντων που διαθέτει και η διεύθυνση των σημείων πώλησης.

Το σύστημα θα λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή της πλατφόρμας gov.gr, ενώ την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του έχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η υπηρεσία θα παρέχει την τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας για λογαριασμό του υπουργείου Υγείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο μητρώο υποχρεούνται να εγγράφονται τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην πώληση ή διάθεση προϊόντων καπνού, αλκοολούχων ποτών και άλλων μη καπνικών προϊόντων. Η εγγραφή θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, ενώ τα ελεγκτικά όργανα της Δημόσιας Διοίκησης θα αποκτούν πρόσβαση μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιακών κωδικών. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ταυτοποίηση των χρηστών και η ασφαλής χρήση του συστήματος.

Κατά τη διαδικασία εγγραφής, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώνουν συγκεκριμένα στοιχεία, όπως τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, την επωνυμία τους, την κύρια δραστηριότητα, καθώς και τα στοιχεία των καταστημάτων ή υποκαταστημάτων τους. Παράλληλα θα καταγράφονται οι κατηγορίες προϊόντων που διαθέτουν, όπως προϊόντα καπνού, αλκοολούχα ποτά ή άλλα συναφή προϊόντα που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Στο σύστημα θα δηλώνεται επίσης η ακριβής διεύθυνση των σημείων πώλησης, ενώ προβλέπεται και η γεωγραφική απεικόνιση των καταστημάτων σε ψηφιακό χάρτη, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος και η παρακολούθηση της αγοράς.

Οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν παράλληλα υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούν τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των ανηλίκων από τη χρήση προϊόντων καπνού και την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και τις υποχρεώσεις που αφορούν την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των συγκεκριμένων προϊόντων.