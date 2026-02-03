«Πιστεύω ότι φέτος θα είναι η τελευταία φορά που θα τραγουδήσω», δήλωσε ο Μανώλης Μητσιάς.

Καλεσμένος στην εκπομπή «EQ» βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 3 Φεβρουαρίου ο Μανώλης Μητσιάς, όπου και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους έχει αποφασίσει να αποσυρθεί από το τραγούδι.

Ειδικότερα, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Στούντιο 4», ο τραγουδιστής, εξήγησε πως σκοπός του είναι άμεσα να ολοκληρώσει την καριέρα του, μία απόφαση που επιβεβαίωσε μέσω των χθεσινών του δηλώσεων.

Το βράδυ της Δευτέρας, αναφέρθηκε στην καριέρα του και στην ολοκλήρωσή της, εξηγώντας πως πλέον δεν θα ήθελε να δημιουργήσει κάτι νέο, ενώ σκοπός του είναι να αποσυρθεί μέσα στον επόμενο χρόνο: «Τίποτα δεν θέλω να δημιουργήσω πια, θέλω να έχω ένα αίσιο τέλος, που λένε και αυτό θα έρθει και γρήγορα, το πολύ σε έναν χρόνο θα σταματήσω. Θέλω να φύγω όρθιος, περήφανος και όχι να με λυπάται ο κόσμος. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι η τελευταία φορά που θα τραγουδήσω... Σε έναν χρόνο έχει τελειώσει η ιστορία».

Όσα ανέφερε ο Μανώλης Μητσιάς

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο ερμηνευτής, αποκάλυψε τις προτεραιότητές του αφού αποσυρθεί, εξηγώντας πως στόχος του είναι τα ταξίδια: «Νιώθω μια χαρά που θα σταματήσω, η ζωή έχει και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, δεν είναι μόνο το τραγούδι. Το τραγούδι είναι μία μορφή τέχνης, η τέχνη έχει και άλλες μορφές, μέσα σε αυτές τις μορφές είναι και τα ταξίδια. Μου αρέσουν πολύ τα ταξίδια, έχω πάει σε πολλά μέρη... αλλά δεν είχα τον χρόνο να απολαύσω τα μέρη, πήγαινα, τραγουδούσα και έφευγα».

Όσον αφορά το κλείσιμο της καριέρας του δήλωσε: «Θα ήθελα πάντα να τραγουδάω, αλλά δεν θέλω να με λυπάται ο κόσμος, θέλω να φύγω όρθιος. Πολλοί τραγουδιστές έμειναν και δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν και δεν ήταν ωραίο αυτό. Θέλω να με θυμάται ο κόσμος στα καλά μου».

