Ο Γιώργος Περρής και Tina Arena χάρισαν στο γαλλικό κοινό μία σπάνια στιγμή υψηλής συγκίνησης.

Σε μία από τις πιο επιτυχημένες και δημοφιλείς εκπομπές της Γαλλικής τηλεόρασης και συγκεκριμένα του καναλιού France 3, το «La boîte à secrets», ο Γιώργος Περρής έκανε έκπληξη στην καλή του φίλη Tina Arena, χαρίζοντας στο γαλλικό κοινό μία ανεπανάληπτη στιγμή υψηλής συγκίνησης.

Ως καλεσμένος-έκπληξη της Αυστραλιανής σούπερσταρ, ο διεθνής Έλληνας καλλιτέχνης ερμήνευσε μαζί της το θρυλικό ντουέτο «I want to spend my lifetime loving you» από την ταινία «Η Μάσκα του Ζορρό» που είχε πρωτοτραγουδήσει η Arena με τον Marc Anthony.

Η εμφάνιση εξελίχθηκε σε μία βαθιά ανθρώπινη στιγμή αγάπης και αμοιβαίου σεβασμού, με τους δύο καλλιτέχνες να μοιράζονται το τραγούδι επί σκηνής και να κλείνουν την ερμηνεία δακρυσμένοι σε μία μεγάλη αγκαλιά, συγκινώντας κοινό και τηλεθεατές.

Για μία ακόμα φορά, ο Γιώργος Περρής αποδεικνύει πως η φωνή και η καλλιτεχνική του παρουσία του δεν γνωρίζουν σύνορα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του θέση στη διεθνή μουσική σκηνή.

Η Tina Arena είναι μία από τις σημαντικότερες και πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες της Αυστραλίας, με διεθνή καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από 4 δεκαετίες. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, ενώ γνώρισε τεράστια επιτυχία τόσο στην αγγλόφωνη όσο και στη γαλλόφωνη μουσική σκηνή.

Διεθνώς ξεχώρισε ερμηνεύοντας το «The Flame», το επίσημο τραγούδι της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ το 2000, καθώς και τα εμβληματικά τραγούδια «Chains» και «I want to spend my lifetime loving you».

Η κοινή τους τηλεοπτική εμφάνιση ήδη χαρακτηρίζεται από τις πιο συγκινητικές της φετινής σεζόν στην Γαλλία.