Η αναφορά του Σωτήρη Τσαφούλια στη φιλία του με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», παραχώρησε ο Σωτήρης Τσαφούλιας, με αφορμή την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ο Φονιάς», όπου αναφέρθηκε στον φίλο και συνεργάτη του Πυγμαλίων Δαδακαρίδη.

Όπως είναι γνωστό, οι δύο άνδρες έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, με τον σκηνοθέτη δηλώνει χαρακτηριστικά: «Είμαι εδώ για να στηρίξω τον αδερφό μου, τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, που είναι εγγύηση σε ότι κάνει, είτε σαν ερμηνευτής, είτε σαν δημιουργός».

Σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ο σκηνοθέτης πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Ο Πυγμαλίων είναι το γούρι μου, είναι ο πρώτος φίλος που έκανα σε αυτή τη δουλειά και έμεινε και έγινε κάτι πολύ περισσότερο από φίλος..», είπε αρχικά για να συνεχίσει:

«Είναι ο άνθρωπος που με βοήθησε πώς να σκέφτομαι κα να προσεγγίζω τα πράγματα. Του χρωστάω πολλά και ως άνθρωπος και ως κινηματογραφιστής».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfz8cwa6hwb5?integrationId=40599y14juihe6ly}