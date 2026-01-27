Ο Ηλίας Κόζας, συμμετάσχει στον εθνικό τελικό της Eurovision με το τραγούδι «Bulletproof».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου ο Ηλίας Κόζας, ο οποίος και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο και αναφέρθηκε στην συμμετοχή των Koza Mostra στον εθνικό τελικό της Eurovision.

Υπενθυμίζεται πως οι Koza Mostra, είχαν βρεθεί και στο παρελθόν στη σκηνή της Eurovision, όπου και το 2013, είχαν εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το τραγούδι «Alcohol is Free».

Φέτος, συμμετάσχουν στον εθνικό τελικό με το κομμάτι «Bulletproof», που μεταφράζεται ως «αλεξίσφαιρος» και επρόκειτο να διαγωνιστούν στον δεύτερο Ημιτελικό.

Ο Ηλίας Κόζας στον καναπέ του «Στούντιο 4»

«Έχουμε κάτι μα πούμε.. Θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα με τη μουσική μας. Να αλλάξουμε αυτό που φαίνεται να είναι κάτι αλλά πιστεύουμε ότι είναι κάτι άλλο. Η πιο απλή απάντηση είναι το: Γιατί όχι;», ανέφερε αρχικά ο Ηλίας Κόζας για την συμμετοχή τους στον εθνικό τελικό.

Αναφορικά με το κομμάτι «Bulletproof», με το οποίο έχουν δηλώσει συμμετοχή, ο τραγουδιστής, ανέφερε: «Γράφω πολύ συχνά τραγούδια, μου αρέσει η διαδικασία. Αυτό το τραγούδι ήταν ένα από τα τρία που είχα γράψει, ήταν το τελευταίο. Από τη στιγμή που το βάλαμε στο μυαλό μας από το Μάι (για τη Eurovision). Μιλάμε για κάτι τεράστιο για ένα πολύ όμορφο γεγονός. Πολλοί καλλιτέχνες θέλουν μέσα από αυτό να δείξουν τη δουλειά τους. Εμείς μιλάμε κυρίως μέσα από τη μουσική μας…».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με αφορμή τη συζήτηση, οι τρεις συνομιλητές στάθηκαν και στο περιεχόμενο που δημιουργείται στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, ενώ ο Ηλίας Κόζας, διαχώρισε τη θέση του, εξηγώντας πως δεν μπορεί να εκφραστεί μέσω αυτών, αλλά συνεχίζει να παράγει μουσική.

«Σα να παίζω στο 50 ατόμων χωρητικότητας μαγαζί στη Θεσσαλονίκη. Εγώ ντρέπομαι… Αν μου πεις τώρα, τραγούδα, θα ντραπώ, αν μου βάλεις από κάτω άτομα θα είμαι εντάξει», ανέφερε σχετικά με τη συμμετοχή του στο θεσμό το 2013 και συνέχισε:

«Ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν εξαιρετική η παρέα που είχαμε και πιστεύω ότι δύσκολα θα το ζήσει κάποιος όπως εμείς, δύσκολα πας σαν παρέα εκεί. Η αλήθεια είναι πως ήταν επιεικής μαζί μας. Ένα – δύο άτομα είχαν αντίθετη άποψη που μετά τα πήραν πίσω», εξήγησε αναφερόμενος στην προηγούμενη συμμετοχή των Koza Mostra.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzi07weirbl?integrationId=40599y14juihe6ly}