Η αναφορά της Κατερίνας Στανίση στο βιβλίο που ετοιμάζει.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 27 Ιανουαρίου η Κατερίνα Στανίση, όπου και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Ειδικότερα, η γνωστή τραγουδίστρια, αναφέρθηκε στη ζωή της, την καριέρα της, αλλά και την καθημερινότητά της, ενώ εξήγησε μεταξύ άλλων, πως απολαμβάνει τη μοναχικότητά της.

«Ζω με τη μαμά… Φίλους έχουμε, δεν έχω αποκοπεί από τον κόσμο. Φίλους έχω, όταν μπορούν αυτοί δεν μπορώ εγώ.. Έχω καιρό να βγω.. Έχω να βγω από όταν «έφυγε» ο Παντελής… Έχουμε διασκεδάσει με τη δουλειά μας. Μ’ αρέσει το σπίτι. Μ’ αρέσει η μοναχικότητα, όχι η μοναξιά.. ναι μου αρέσει. Πρέπει να ξεκουραστώ, έχω κουραστεί πολύ, είναι πολλά τα χρόνια. Έχω ζήσει πάνω από το κόκκινο…», ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια.

Η αναφορά της Κατερίνας Στανίση στην αυτοβιογραφία της

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Κατερίνα Στανίση, αναφέρθηκε στην αυτοβιογραφία της και στις διαδικασίες προετοιμασίας. Συγκεκριμένα, εξήγησε πως η διαδικασία συγγραφής ξεκίνησε το καλοκαίρι, ενώ κατά τη διάρκεια, ήρθε αντιμέτωπη με αναμνήσεις από την καριέρα και τα παιδικά της χρόνια:

«Άλλο είμαι και άλλο δείχνω πολλές φορές, γιατί δεν μπορείς να τα πεις όλα στην τηλεόραση, σε πέντε λεπτά. Κάτσαμε όλο το καλοκαίρι με 40 βαθμούς και τα είπαμε. Την πρώτη φορά που γράφαμε το βιβλίο, νόμιζα ότι ανέβηκε η πίεση μου, θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια, όλα. Είμαστε έτοιμοι, όπου να 'ναι θα βγει…», τόνισε, ενώ αποκάλυψε πως δεν έχει καταλήξει ακόμη στον τίτλο που θα φέρει η αυτοβιογραφία της:

«Δεν μιλάω και πολύ για τον εαυτό μου, δεν είμαι τόσο καλή στο διαφημιστικό κομμάτι... Έχουμε βρει 2-3 τίτλους, δεν ξέρουμε ακόμα, θα δούμε».

