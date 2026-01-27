Το «Πόρτο Λεόνε», επιστρέφει με νέα επεισόδια την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στις 22:30.

Η Κλέλια Ρένεση, πρωταγωνίστρια της αγαπημένης σειράς του Alpha, «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», μίλησε στην εκπομπή «Να παίζουν τα ραδιόφωνα» με τη Ντέπυ Γκολεμά στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Στο «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» υποδύεται τη Γαλήνη Βούλγαρη, έναν «κόντρα» ρόλο, έναν ρόλο ο οποίος της δίνει τη δυνατότητα να μας παρουσιάσει ένα άλλο τηλεοπτικό της πρόσωπο. Σύζυγος του Ντίνου Βούλγαρη, μητέρα της κόρης και του μικρού γιου του, μεγάλωσε σαν πραγματική μάνα και τον Ορέστη, το μεγάλο γιο, χωρίς να τον ξεχωρίσει ποτέ. «Στην εποχή που διαδραματίζεται η σειρά, η Γαλήνη έχει δύο παιδιά. Δεν είναι τόσο μεγαλύτερή μου ηλικιακά. Η συντηρητική αφοσίωση που έχει η Γαλήνη, έχει να κάνει με την ηθογραφία, τα κοινωνικά ήθη της εποχής».

Έξυπνη, με κρυμμένο δυναμισμό, ήπια στην συμπεριφορά της, καλή νοικοκυρά η Γαλήνη, είναι ο παράγοντας σταθερότητας και ηρεμίας μέσα στην οικογένεια Βούλγαρη. Όταν ο κίνδυνος απειλήσει όμως κάποιο από τα παιδιά της, βγάζει στοιχεία του χαρακτήρα της που ούτε κι εκείνη ήξερε ότι υπάρχουν. Μεταμορφώνεται σε λέαινα προκειμένου να υπερασπιστεί αυτούς που αγαπά. Ο τρόπος με τον οποίο η Κλέλια Ρένεση επιλέγει τους ρόλους έχει να κάνει με πολλά πράγματα.

«Πρώτα είναι η παραγωγή, οι συνεργάτες… εφόσον αυτά είναι καλά κι ευοίωνα διαβάζω τον χαρακτήρα» λέει. «Μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν μου ζητήθηκε να υποδυθώ τον χαρακτήρα της Γαλήνης. ‘Ηταν έκπληξη αυτή η πρόταση για μένα». Μου πρότειναν το ρόλο, λέγοντάς μου ότι «ήταν μια ωραία ευκαιρία να δούμε ένα άλλο πρόσωπο της Κλέλιας. Και να το χτίσουμε παρέα. Πείστηκα, το ενστερνίστηκα και αφοσιώθηκα πολύ».

Είναι ένα «ωραία ερευνητικό ταξίδι ο ρόλος της Γαλήνης. Γιατί πρέπει, μέσα από το σενάριο να βρω να «χτίσω» την ηρωίδα, να βρω τι κρύβεται πίσω από τον χαρακτήρα της, πώς μιλάει, πώς διπλώνει τη πεσέτα, τι τη διέπει, ποια η αγωνίας της». Οι «προκλήσεις» είναι κάτι που αγαπά στη δουλειά της. «Τη γυμνάζεις την καρδιά και την αντίληψη. Και διευρύνεις το πεδίο που παίζεις και μπορείς και εκφράζεσαι. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό στη δουλειά. Δεν μπορώ να κάνω τους ίδιους και τους ίδιους ρόλους συνέχεια. Δεν με ευχαριστεί. Και δεν μου δίνει ενδιαφέρον».

Διαφαίνεται η αγάπη του Σπύρου Γιάμαρη προς την Γαλήνη. Θα δούμε κάτι, θα βγει κάτι προς τα έξω; «Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο στο σενάριο. Θα γίνουν μεγάλες ανατροπές, ανατρεπτικά, σκληρά γεγονότα, τα οποία δεν θα επιτρέψουν, προς το παρόν, την ερωτική διάθεση από κανέναν προς κανέναν. Έρχονται δυνατές καταστάσεις»!

Τι κοινό έχει η Κλέλια με την Γαλήνη;

«Τη λαχτάρα να προστατέψει το σπίτι και τα παιδιά της» απαντά.

«Να μπορέσει να γίνει μια ομπρέλα να τα σκεπάσει – και από τον ίδιο τους τον εαυτό να τα προστατέψει και από οτιδήποτε άλλο γύρω τους. Δεν τα πολυκαταφέρνει. Γιατί είναι σκληρή η εποχή, δε συγχωρεί. Κι είναι εκτεθειμένη σε πολύ άγρια θηρία. Και το ένα το έχει στο σπίτι της. Οπότε είναι σπουργίτι σε κλουβί και οι γάτες γύρω - γύρω. Επίσης, έχει αυτόν τον ηθικό κώδικα, τον αδιάβλητο, αλλά οι άλλοι δεν παίζουν έτσι. Δεν έχει τα ίδια όπλα… Στις πολύ σκληρές συνθήκες που βιώνει, η Γαλήνη έχει φτιάξει ένα πλέγμα κι έχει αρχίσει να κρύβει… Πιστεύει ότι το έχει. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει μόνη της. Γι αυτό αρχίζει και ψάχνει για συμμάχους».