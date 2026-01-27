Η Κατερίνα Βρανά, μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μπέττυ Μαγγίρα θα παρουσιάσουν τον εθνικό τελικό της Eurovision.

Η Κατερίνα Βρανά μίλησε για την πρόταση που δέχτηκε από τον Γιώργο Καπουτζίδη για να είναι μία από τους τρεις παρουσιαστές στον εθνικό τελικό της Eurovision για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα τον Μάιο στη Βιέννη.

Ειδικότερα, το πρωί της Τρίτης 27 Ιανουαρίου, η γνωστή κωμικός βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα», όπου και αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στο show, αλλά και στο άγχος που την έχει καταβάλει.

Η ίδια λοιπόν, όπως είχε αναφέρει και στο πρόσφατο παρελθόν, εξήγησε πως ο Γιώργος Καπουτζίδης, επικοινώνησε μαζί της για να της προτείνει να βρεθούν μαζί και με την Μπέττυ Μαγγίρα στην σκηνή του εθνικού τελικού: «Ο Γιώργος Καπουτζίδης μου πρότεινε να παρουσιάσουμε μαζί τις ελληνικές συμμετοχές της Eurovision και πριν προλάβει να ολοκληρώσει είπα ναι..».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Κατερίνα Βρανά, μίλησε εν συντομία για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η παρουσίαση, εξηγώντας πως και οι τρεις θα έχουν έναν ισάξιο ρόλο: «Είναι 28 τραγούδια και στέκονται όλα… Υπάρχει πάρα πολύ υψηλή ποιότητα… Θα παρουσιάζουμε ισάξια και οι τρεις.. Θα δούμε ποια μέρα θα δώσει έμφαση σε ποιον».

Όσον αφορά το άγχος που την έχει καταβάλει, τόνισε πως θα ήθελε να φανεί αντάξια της εμπιστοσύνης που της έδειξε ο Γιώργος Καπουτζίδης: «Με αγχώνει λίγο η ομιλία μου. Είναι η πρώτη φορά που το κάνω και θέλω να φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης του Γιώργου Καπουτζίδη, της Μαρία, της ΕΡΤ. Για εμένα είναι πολύ σημαντικό που ένα άτομο με αναπηρία κάνει παρουσίαση».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzaqzlzgrd5?integrationId=40599y14juihe6ly}