Ο Μανώλης Μητσιάς στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου ο Μανώλης Μητσιάς, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Μεταξύ άλλων λοιπόν, ο ερμηνευτής στάθηκε ιδιαίτερα στην απόφασή του να αποσυρθεί από το τραγούδι, δηλώνοντας πως πλέον δεν έχει να πει κάτι άλλο μέσα από τις ερμηνείες του. Στο ίδιο πλαίσιο εξήγησε πως ένας καλλιτέχνης θα πρέπει να αποσύρεται από μόνο τους, ενώ σημαντικό κριτήριο αποτελεί και το αν η χροιά της φωνής του «επιτρέπει» να παράγει έργο.

Η απόφαση του Μανώλη Μητσιά να απέχει από το τραγούδι

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης λοιπόν, ο ερμηνευτής απάντησε στα ερωτήματα της Νάνσυ Ζαμπέτογλου αναφορικά με την επιθυμία του να αποσυρθεί από το τραγούδι, λέγοντας πως είναι μία απόφαση η οποία θα πραγματοποιηθεί: «Θα αποσυρθώ σίγουρα. Δεν θέλω να τραγουδήσω άλλο, δεν έχω να πω και τόσα πράγματα σπουδαία όπως τότε…», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Θα κάνω καμιά εμφάνιση πού και πού έτσι για να ξεδίνω. Ο καλλιτέχνης πρέπει από μόνος του να αποσύρεται. Αν έχει ακόμα τις ικανότητες να τραγουδάει, θα πρέπει να είναι μπροστά. Η φωνή είναι σημαντικό κριτήριο. Το να λες ένα τραγούδι και να επιμένεις και να σε λυπούνται από κάτω…».

Παρ’ όλα αυτά, εξήγησε πως η απόφαση πίσω από την επιθυμία του είναι ιδιαίτερα δύσκολη: «Δεν είναι εύκολο να πεις το «φτάνει». Αφήνει πίσω την αγάπη του κόσμου. Το να σε βρουν στον δρόμο, να σου πουν μία καλημέρα, να σε αγκαλιάσουν, να σε φιλήσουν. Αυτό είναι σημαντικό για έναν καλλιτέχνη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzgswvxeaa9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η αναφορά του Μανώλη Μητσιά στον Μάνο Χατζιδάκι

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ερμηνευτής, θυμήθηκε τον Μάνο Χατζιδάκι, λέγοντας πως ήταν ο άνθρωπος που τον παρότρυνε να κόψει τη συνήθεια του καπνίσματος:

«Δούλευα με την Άννα Βίσση και με είχε πιάσει ένας βήχας… πήρε τη γυναίκα μου και της λέει: «Ο Μανώλης, βήχει πάρα πολύ», μου είπε η γυναίκα μου να το κόψω. Πάω την επόμενη ημέρα στον Χατζιδάκι και του λέω θέλω να κόψω το τσιγάρο… «Σαχλαμάρες, θα πάρεις ένα κομπολόι στο χέρι και θα πεις το κόβω, αλλά θα το πιστέψεις», μου είπε… Φτάνω σπίτι, κάθομαι, πήρα και το κομπολόι… Και τελείωσε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzhr5dqi1gp?integrationId=40599y14juihe6ly}