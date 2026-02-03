Εγρήγορση και επιτάχυνση των διαδικασιών ζήτησε ο «Κόσμος».

«Να κινηθούμε άμεσα για να υπάρξει στις επόμενες εκλογές μία απτή πολιτική έκφραση με λαϊκή ανταπόκριση και προγραμματική σαφήνεια» ζήτησε με ανακοίνωσή του ο «Κόσμος». Μεταξύ άλλων, ο «Κόσμος» σημειώνεο ότι «είναι η ώρα να αποσαφηνιστεί ποια πρόσωπα θα εκφράσουν τον προοδευτικό χώρο, με ποιο πρόγραμμα, ποια οργανωτική μορφή και ποιες πολιτικές προοπτικές. Ως ΚΟΣΜΟΣ συμβάλλουμε ώστε να συμμετέχουν σε αυτό το κάλεσμα όσο το δυνατό περισσότεροι και η νέα αυτή πολιτική έκφραση να έχει κοινωνικό και Πράσινο στίγμα. Σε αυτήν την θετική προοπτική, κανείς και καμία δεν περισσεύουν».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Γραμματείας του ΚΟΣΜΟΥ-Πράσινη Συμφωνία για την πορεία σύγκλισης των δυνάμεων της Σοσιαλδημοκρατίας, της Πολιτικής Οικολογίας και της Ριζοσπαστικής και Δημοκρατικής Αριστεράς.

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1388631829975983&id=100064875366698&mibextid=wwXIfr&rdid=TmE5Q6eQ2NIecH0p#}

«1. Στο ιδρυτικό συνέδριο του ΚΟΣΜΟΥ (την άνοιξη του 2025), διακηρύξαμε πως θα συμμετέχουμε ενεργά στην δημιουργία ενός «μετώπου της βιωσιμότητας» με άλλες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις και άξονα την υπεράσπιση της Ειρήνης, της Ευημερίας και της Ελευθερίας. Ως Πράσινος χώρος, η πολιτική συνεργασία είναι στο πολιτικό μας DNA.

2. Από τότε συμμετέχουμε ενεργά σε κάθε πρωτοβουλία για τη σύγκλιση και την ενότητα του προοδευτικού χώρου ή/και καλούμε όλες τις άλλες δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης σε πρωτοβουλίες διαλόγου και διαβούλευσης, σε κοινές διεκδικήσεις και σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες εθνικές και διεθνείς συνθήκες, το να είμαστε χρήσιμοι είναι για εμάς η απόλυτη προτεραιότητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

3. Σε αυτό το πλαίσιο, συνδιοργανώνουμε εκδηλώσεις και ανταποκρινόμαστε στις προσκλήσεις διαλόγου και κοινής δράσης από όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Κίνημα Δημοκρατίας κ.λπ), άλλες Πράσινες συλλογικότητες, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς του κεντροαριστερού χώρου και προσωπικότητες, που μοιράζονται ανάλογους προβληματισμούς με εμάς.

4. Στόχος μας είναι να υπάρξει άμεσα ένας ενιαίος πολυκομματικός προοδευτικός πόλος, με ισχυρό Πράσινο αποτύπωμα και με κυβερνητική προοπτική.

5. Καθώς όμως μπαίνουμε στον τελευταίο προεκλογικό έτος, βλέπουμε με ανησυχία πως οι αποφάσεις καθυστερούν. Ο ΚΟΣΜΟΣ ούτε αρνείται, μήτε υποτιμά τον πολιτικό διάλογο και τη συζήτηση για την παραγωγή πολιτικών θέσεων. Έχουμε εξάλλου καταθέσει τη δική μας ολοκληρωμένη προγραμματική εκδοχή για την προοδευτική παράταξη στο hellas2030.gr. Συνεχίζουμε να συμμετέχουμε στον διάλογο, αλλά και να τον προκαλούμε και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση. Ο χώρος μας είναι θετικός πρωταγωνιστής στις διαδικασίες για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων και για τη μετατόπιση του πολιτικού κέντρου βάρους της χώρας στο πεδίο της Βιωσιμότητας.

6. Θεωρούμε πως πρέπει να κινηθούμε άμεσα για να υπάρξει στις επόμενες εκλογές μία απτή πολιτική έκφραση με λαϊκή ανταπόκριση και προγραμματική σαφήνεια. Είναι η ώρα να αποσαφηνιστεί ποια πρόσωπα θα εκφράσουν τον προοδευτικό χώρο, με ποιο πρόγραμμα, ποια οργανωτική μορφή και ποιες πολιτικές προοπτικές. Ως ΚΟΣΜΟΣ συμβάλλουμε ώστε να συμμετέχουν σε αυτό το κάλεσμα όσο το δυνατό περισσότεροι και η νέα αυτή πολιτική έκφραση να έχει κοινωνικό και Πράσινο στίγμα. Σε αυτήν την θετική προοπτική, κανείς και καμία δεν περισσεύουν.

Τα μέλη της Γραμματείας:

Νατάσα Βασιλείου (Συμπρόεδρος)

Χριστίνα Ευθυμιάτου (Τακτικό μέλος)

Πέτρος Κόκκαλης (Γραμματέας)

Ηλίας Παπαθεοδώρου (Τακτικό μέλος)

Νίκος Ράπτης (Συμπρόεδρος)

Όλγα Στεφανή (Αναπληρωματικό μέλος)».