Ο ΚΟΣΜΟΣ - Πράσινη Συμφωνία διοργανώνει δημόσια πολιτική συζήτηση με εκπροσώπους παραγωγικών και συλλογικών φορέων με θέμα την Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Φτώχειας, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 19:00 στην οδό Λεωκορίου 38 στην Αθήνα (ETERON), με δυνατότητα παράλληλης διαδικτυακής παρακολούθησης στο www.facebook.com/KosmosGreece.
Στόχος της συζήτησης είναι η διαμόρφωση βέλτιστων και ρεαλιστικών προτάσεων για το μέλλον της ενεργειακής εξοικονόμησης στον οικιστικό τομέα και για μια κοινωνία χωρίς ενεργειακή φτώχεια.
Συμμετέχουν
● Άλις Κοροβέση - INZEB -Αστικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός
● Ιωάννα Σούκα - The GreenTank
● Αυγή Γκόνου - Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας Δήμου Αθηναίων - Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε.
● Τάκης Γρηγορίου - Ενεργειακή Κοινότητα ΥΠΕΡΙΩΝ
● Στέφανος Παλλαντζάς - Ινστιτούτο Παθητικών Κτιρίων - Ε.Ι.ΠΑ.Κ.
● Δέσποινα Μπουλογιώργου - Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας – ΠΑΔΑ
● Ἀπόστολος Εὐθυμιάδης - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων - ΠΟΜΙΔΑ
Παρεμβαίνουν: Eκπρόσωποι ερευνητικών και αυτοδιοικητικών φορέων και κομμάτων
Προλογιζουν η Χριστίνα Ευθυμιάτου και ο Θοδωρής Σταθόπουλος, συντονιστές του Τομέα Ειρήνης και Ενέργειας του ΚΟΣΜΟΥ Πράσινη Συμφωνία.
Συντονίζει ο δημοσιογράφος Θανάσης Λασκούδης.
