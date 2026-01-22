Στόχος της συζήτησης είναι η διαμόρφωση βέλτιστων και ρεαλιστικών προτάσεων για το μέλλον της ενεργειακής εξοικονόμησης.

Ο ΚΟΣΜΟΣ - Πράσινη Συμφωνία διοργανώνει δημόσια πολιτική συζήτηση με εκπροσώπους παραγωγικών και συλλογικών φορέων με θέμα την Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Φτώχειας, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 19:00 στην οδό Λεωκορίου 38 στην Αθήνα (ETERON), με δυνατότητα παράλληλης διαδικτυακής παρακολούθησης στο www.facebook.com/KosmosGreece.

Στόχος της συζήτησης είναι η διαμόρφωση βέλτιστων και ρεαλιστικών προτάσεων για το μέλλον της ενεργειακής εξοικονόμησης στον οικιστικό τομέα και για μια κοινωνία χωρίς ενεργειακή φτώχεια.

Συμμετέχουν

● Άλις Κοροβέση - INZEB -Αστικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός

● Ιωάννα Σούκα - The GreenTank

● Αυγή Γκόνου - Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας Δήμου Αθηναίων - Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε.

● Τάκης Γρηγορίου - Ενεργειακή Κοινότητα ΥΠΕΡΙΩΝ

● Στέφανος Παλλαντζάς - Ινστιτούτο Παθητικών Κτιρίων - Ε.Ι.ΠΑ.Κ.

● Δέσποινα Μπουλογιώργου - Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας – ΠΑΔΑ

● Ἀπόστολος Εὐθυμιάδης - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων - ΠΟΜΙΔΑ

Παρεμβαίνουν: Eκπρόσωποι ερευνητικών και αυτοδιοικητικών φορέων και κομμάτων

Προλογιζουν η Χριστίνα Ευθυμιάτου και ο Θοδωρής Σταθόπουλος, συντονιστές του Τομέα Ειρήνης και Ενέργειας του ΚΟΣΜΟΥ Πράσινη Συμφωνία.

Συντονίζει ο δημοσιογράφος Θανάσης Λασκούδης.

Δείτε ΕΔΩ την συζήτηση