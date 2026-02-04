Ο κύκλος των διαβουλεύσεων ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στις 19:00, εστιάζοντας στον Στόχο 1: «Εξάλειψη της Φτώχειας».

Με μια κίνηση που εισάγει την κοινωνική καινοτομία στην πολιτική ζωή της χώρας, ο ΚΟΣΜΟΣ Πράσινη Συμφωνία ανακοινώνει την έναρξη του κύκλου «Διάλογοι ΕΛΛΑΔΑ 2030».

Πρόκειται για την πρώτη ευρεία δημοσιοποίηση της πολιτικής πρότασης του κόμματος μετά την παρουσίαση στη ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο, καλώντας τους πολίτες να συνδιαμορφώσουμε πολιτικές θέσεις σε μια οργανωμένη διαδικασία θεσμικής λογοδοσίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «Σε μια εποχή αλληλένδετων κρίσεων, από την κλιματική κατάρρευση και την ενεργειακή ευαλωτότητα έως το δημοκρατικό έλλειμμα, ο ΚΟΣΜΟΣ έχει επιλέξει να ευθυγραμμίσει το πρόγραμμά του με την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών (Στο www.Hellas2030.gr το αναλυτικό πρόγραμμα).

»Για πρώτη φορά στην ελληνική πολιτική σκηνή, ένα κόμμα θέτει το σύνολο της στρατηγικής του ("Εθνική Πράσινη Συμφωνία") σε συστηματικό δημόσιο έλεγχο πριν την τελική του έγκριση:

17 Δημόσιοι Διάλογοι: Μία συνάντηση -ανά εβδομάδα- για κάθε έναν από τους 17 Ελληνικούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Τεκμηρίωση με Δεδομένα: Το πρόγραμμα βασίζεται σε 90 επίσημους δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ, απομακρύνοντας την πολιτική από τις αόριστες εξαγγελίες.

Συμμετοχική Διαδικασία: Οι προτάσεις και η κριτική των πολιτών θα καταγράφονται και θα ενσωματώνονται στο τελικό κείμενο που θα τεθεί προς έγκριση στο προγραμματικό Συνέδριο του κόμματος».

Σήμερα στις 19:00 ο 1ος Διάλογος: Εξάλειψη της φτώχειας

Ο κύκλος των διαβουλεύσεων ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στις 19:00, εστιάζοντας στον Στόχο 1: «Εξάλειψη της Φτώχειας».

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: Το 26,9% του πληθυσμού στην Ελλάδα (2.740.051 άτομα) βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, με τα ποσοστά στα παιδιά να αγγίζουν το 27,9% και στις μονογονεϊκές οικογένειες το 43,7%.

Ο ΚΟΣΜΟΣ καταθέτει προτάσεις για:

Την ανατροπή της ενεργειακής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Τη διασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων (υγεία, διατροφή, θέρμανση).

Τον κομβικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ενίσχυση του εισοδήματος.

Τρόπος Συμμετοχής

Συνδεθείτε για τον 1ο Διάλογο, την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στις 19:00, μέσω Zoom στο www.tinyurl.com/kosmosNoPovertyzoom

«Σας προσκαλούμε να συζητήσουμε συγκεκριμένες πολιτικές βιωσιμότητας, να αναγνωρίσουμε θεσμικά εμπόδια και να υιοθετήσουμε ρεαλιστικές λύσεις με μετρήσιμο αποτέλεσμα», καταλήγει η ανακοίνωση.