Το αδιαχώρητο στο κέντρο της Αθήνας λίγο πριν φύγει το 2025.

Με το που άνοιξαν σήμερα το πρωί μετά το διήμερο των Χριστουγέννων έγινε κοσμοπλημμύρα από καταναλωτές που έκαναν ψώνια και έψαχναν δώρα για αγαπημένα πρόσωπα ή τους ίδιους, αλλά και από άλλους που έκαναν βόλτα σε γνωστά εμπορικά κέντρα και μεγάλους εμπορικούς δρόμους.

Πρώτη ημέρα με ανοιχτά καταστήματα μετά τα Χριστούγεννα και δημοφιλείς εμπορικοί δρόμοι γέμισαν από νωρίς με κόσμο. Παιδικά δώρα και βασικά είδη ένδυσης και υπόδησης βρίσκονται στο επίκεντρο, ενόψει Πρωτοχρονιάς.

Για πολλούς καταναλωτές οι αγορές γίνονται με ιδιαίτερη φειδώ και πάντοτε έπειτα από την απαραίτητη έρευνα αγοράς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df8y9e2gn7mx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα εμπορικά καταστήματα παραμένουν ανοιχτά με διευρυμένο εορταστικό ωράριο προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές της τελευταίας στιγμής.

Ειδικότερα, αύριο Κυριακή 28 Δεκεμβρίου τα καταστήματα μένουν ανοιχτά μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ την προσεχή Δευτέρα και Τρίτη τα μαγαζιά λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς τα ρολά μένουν ανοιχτά μέχρι της 6 το απόγευμα, ενώ τις 2 πρώτες μέρες του χρόνου τα καταστήματα παραμένουν, παραδοσιακά, κλειστά.

Η αγορά μετρά αντίστροφα για την αλλαγή του χρόνου, με την κίνηση στους εμπορικούς δρόμους να αναμένεται αυξημένη και τις επόμενες μέρες.