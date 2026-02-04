Η εγκληματική ομάδα διακινούσε τα κλεμμένα έγγραφα στο κέντρο της Αθήνας.

Στοχευμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 30 και 21 ετών.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.Κατά τους ελέγχους, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 30χρονο σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο 21χρονος εντοπίστηκαν:

615 διαβατήρια,

307 ταυτότητες, διπλώματα οδήγησης και άδειες παραμονής,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας καθώς και

το χρηματικό ποσό των 890 ευρώ.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα έγγραφα προέρχονταν από κλοπές σε διάφορες περιοχές της Αττικής και διοχετεύονταν σε αλλοδαπούς που δεν διέθεταν νομιμοποιητικά έγγραφα, με στόχο τη χρήση τους στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.