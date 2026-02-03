Οι ύποπτοι φέρεται να έστειλαν πάνω από 100 κιβώτια με απόβλητα από την Αλβανία στην Ταϊλάνδη.

Οι Aρχές της Αλβανίας εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης σε βάρος 33 υπόπτων για εμπλοκή σε διακίνηση τοξικών αποβλήτων.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εισαγγελίας στο Δυρράχιο, που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη «μετά τα αποτελέσματα αναλύσεων που διενεργήθηκαν από ιταλικό εργαστήριο, τα οποία επιβεβαίωσαν την τοξικότητα των αποβλήτων».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή τα απόβλητα έφυγαν από την Αλβανία τον Ιούλιο του 2024, μέσα σε περισσότερα από 100 εμπορευματοκιβώτια, με προορισμό την Ταϊλάνδη.

Από την πλευρά τους οι Αρχές της Ταϊλάνδης απαγόρευσαν την είσοδο του φορτίου στη χώρα και τα απόβλητα επέστρεψαν στην Αλβανία.

Με πληροφορίες ΑΠΕ/AFP