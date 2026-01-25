Σφοδρές αντιδράσεις είτε οι χώρες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε οι Βρυξέλλες τους έχει τάξει -κάποιες ...δεκαετίες- ότι θα γίνουν μέλη! -Οι συγκρούσεις για τις ζώνες επιρροής.

«Σφοδρές συγκρούσεις της μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στην Αλβανία. Ζητούν την παραίτηση Ράμα» είναι το ρεπορτάζ (ΕΔΩ) το βράδυ του Σαββάτου.

Δεν είναι όμως μόνο η Αλβανία. Η «πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης» όπως συνηθίζεται να χαρακτηρίζονται τα Βαλκάνια δείχνει να παίρνει φωτιά. Στο επίκεντρο η αντιμετώπιση της τεράστιας διαφθοράς των κυβερνήσεων και του κρατικού μηχανισμού, είτε οι χώρες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε -κυρίως- δεν είναι. Υπάρχουν βλέπετε χώρες που έχουν λάβει διαβεβαιώσεις ότι θα ενταχθούν στην ΕΕ εδώ και δεκαετίες (από τη Διάσκεψη της Θεσσαλονίκης επί Σημίτη), ενώ άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Βόρειος Μακεδονία που άλλαξε το όνομά της, το Σύνταγμά της, τη σημαία της με αντάλλαγμα την ένταξή της στην ΕΕ, αλλά δεν είδαν να γίνεται τίποτε.

Οι κινητοποιήσεις στην Αλβανία, μια πολύ διεφθαρμένη χώρα, είναι αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο, αλλά η κατάσταση είναι εκρηκτική και σε άλλες χώρες.

-Στη Βουλγαρία, που από την 1η Ιανουαρίου εντάχθηκε και στο ευρώ, οι κινητοποιήσεις ανάγκασαν την κυβέρνηση να προκηρύξει πρόωρες εκλογές στις 29 Μαρτίου, ενώ παραιτήθηκε από τη θέση του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προκειμένου να κατεβεί υποψήφιος στη μάχη «κατά της μαφίας και των διεφθαρμένων αξιωματούχων». Οι εκλογές στη Σόφια είναι οι όγδοες στην τετραετία!

-Στη Σερβία οι διαδηλώσεις κορυφώθηκαν με το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ που προκάλεσε το θάνατο σε 15 νέους ανθρώπους, ενώ για την Τρίτη 27 Ιανουαρίου αναμένεται νέα πανσερβική συγκέντρωση στο Βελιγράδι προκειμένου να ζητήσουν την παραίτηση της κυβέρνησης Βούτσιτς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

-Στη Ρουμανία πραγματοποιήθηκαν μεγάλες διαδηλώσεις τον περασμένο μήνα για την αντιμετώπιση της μεγάλης διαφθοράς που κυριαρχεί στη χώρα και για την οποία είχαμε και την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της Λάουρα Κοβέσι, γεγονός που θύμισε τον «δικό μας» ΟΠΕΚΕΠΕ.

-Η διαφθορά κυριαρχεί και στη Βόρεια Μακεδονία αλλά και στην Κροατία- στην Ελλάδα δεν αναφερόμαστε, το τι συμβαίνει στη χώρα το βλέπουμε όλοι.

Ασκούνται πάνω τους ξένοι φαντάροι...

Ταυτόχρονα τα Βαλκάνια αποτελούν μέρος μεγάλων αντιπαραθέσεων των μεγάλων δυνάμεων για την εξασφάλιση ζωνών επιρροής. Ουάσιγκτον, Μόσχα και Βερολίνο δίνουν τη μάχη και είναι χαρακτηριστικό πως η στήριξη των δυνάμεων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς ή η στήριξη κυβερνήσεων εξαρτάται από το αν μια μεγάλη δύναμη ελέγχει ή δεν ελέγχει την κάθε χώρα.

Στις συνθήκες αυτές καλλιεργούνται οι εθνικισμοί και οι δυνάμεις που επιδιώκουν την επαναχάραξη των συνόρων, με αποτέλεσμα οι εθνικές συγκρούσεις να είναι προ των πυλών.

Η αδιαφορία της Αθήνας

Είναι δε εντυπωσιακό πώς η Ελλάδα απέχει από τα όσα συμβαίνουν στα Βαλκάνια με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, εν αντιθέσει με την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα με υπουργό Εξωτερικών τον Νίκο Κοτζιά, κυβέρνησης που μεταξύ άλλων οδήγησε και στη Συμφωνία των Πρεσπών.