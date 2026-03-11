Παρέμβαση έκανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, με αφορμή την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πυρηνική ενέργεια.

Στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» βρέθηκε σήμερα, 11/03, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας για τους προβληματισμούς του αναφορικά με τη χρήση πυρηνικών και την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Στις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Κώστας Ζαχαριάδης δήλωσε: «Η χώρα πρέπει να αποφασίσει το ενεργειακό μονοπάτι στο οποίο θέλει να βαδίσει. Δεν μπορείς να πατάς σε τρεις βάρκες, και σε ανανεώσιμες και σε πετρέλαια και σε πυρηνικά. Γιατί είναι συγκεκριμένο το μπάτζετ και οι διάδρομοι που θέλεις να διαθέσεις. Η Ελλάδα, κατά την άποψή μας, πρέπει να κινηθεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με ενεργειακές κοινότητες, με αυτοπαραγωγή, με παραγωγή από τους ΟΤΑ και να αντιμετωπίσει το ζήτημα της αποθήκευσης σε μπαταρία, με καύσιμο ασφαλείας τη λειτουργία της λιγνιτικής μονάδας για όσο χρόνο χρειάζεται η Πτολεμαΐδα 5 για να αποσβεστεί και το κόστος κατασκευής της πριν από 15 χρόνια».

«Τα πυρηνικά είναι επικίνδυνα, είναι ακριβά και είναι κόντρα στο αναπτυξιακό μας μοντέλο. Και να σας πω και κάτι ακόμη: Δεν καταλαβαίνω γιατί όπου πηγαίνει ο πρωθυπουργός και κάνει μία συνάντηση, πρέπει να «ψωνίζει» και κάτι. Χρειαζόμαστε εθνική στρατηγική για την ενέργεια. Έχουμε ήλιο και άνεμο στην Ελλάδα όσο καμία άλλη χώρα στον κόσμο και θα φέρουμε πυρηνικά; Σε αυτή τη χώρα; Σε αυτή τη γειτονιά;», πρόσθεσε.

Σχετικά με τις προοπτικές σύγκλισης των προοδευτικών κομμάτων, ο Κώστας Ζαχαριάδης ανέφερε: «Βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη καμπή στον χώρο. Λέμε όλοι για την κυβέρνηση ότι είναι διεφθαρμένη, ότι είναι ανίκανη, ότι είναι αποτυχημένη, ότι κάνει πελατειακό κράτος, ότι παρακολουθεί τους υπουργούς της. Και είμαστε δέκα κόμματα. Αυτό δεν δίνει προοπτική στον προοδευτικό κόσμο και πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας για να δούμε κατά πόσο μπορούμε, και εγώ πιστεύω ότι μπορούμε, να φτιάξουμε έναν πόλο αντιπαραθετικό ο οποίος να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορούμε να είμαστε τόσα κομμάτια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει να ξεκινήσει μία συζήτηση και να παρθούν αποφάσεις τώρα, προκειμένου να προχωρήσει η προοδευτική παράταξη με μία κυβερνώσα και ελπιδοφόρα προοπτική. Γιατί λέμε ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο, αλλά μπορεί να γίνουν και νωρίτερα, και βλέπω ότι κάποιοι ήδη το μετράνε και το σκέφτονται».