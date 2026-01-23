Οι τρεις συληφθέντες ηλικίας 55, 60 και 76 ετών είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026 στη σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας 76, 55 και 60 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά.

Η επιχείρηση προέκυψε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), που οδήγησαν στον εντοπισμό της δράσης του 76χρονου αλλοδαπού και του 55χρονου ημεδαπού στη διακίνηση ναρκωτικών. Αρχικά, συνελήφθη ο 60χρονος στον Πειραιά, καθώς κατελήφθη να κατέχει αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με 2,1 γραμμάρια ηρωίνης, την οποία είχε προμηθευτεί από τον 55χρονο, ο οποίος με τη σειρά του την είχε αποκτήσει από τον 76χρονο.

Στη συνέχεια, περαιτέρω έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη των άλλων δύο δραστών στην Αθήνα και τον Πειραιά, ενώ διαπιστώθηκε ότι κατείχαν ναρκωτικές ουσίες με σκοπό τη διακίνηση. Συνολικά, από τις κατασχέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες και καταστήματά τους κατασχέθηκαν:

280 γραμμάρια ηρωίνης,

18 γραμμάρια κοκαΐνης,

51,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

36 δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,

ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

τέσσερις συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

209 έγγραφα ταυτοπροσωπίας και ταξιδιωτικά έγγραφα διαφόρων χωρών και

το ποσό των 12.480 ευρώ.

Οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια ή άλλα αδικήματα. Οι τρεις κατηγορούμενοι, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, του Κώδικα Μετανάστευσης, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και πλαστογραφία, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.