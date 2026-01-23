Οι οικείοι της αναζητούσαν την ανήλικη από τις 16 Ιανουαρίου.

Αστυνομικοί εντόπισαν σε διαμέρισμα στην Κυψέλη μια 13χρονη κοπέλα, η οποία είχε εξαφανιστεί από τις 16 Ιανουαρίου και αναζητούνταν από τους οικείους της.

Στο πλαίσιο της έρευνας, προχθές το απόγευμα (21/1) συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί ηλικίας 16, 18 και 20 ετών από την Αίγυπτο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή ανηλίκου. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η 13χρονη είχε εγκαταλείψει το σπίτι της στις 16 Ιανουαρίου και από τότε διέμενε σε διαμερίσματα σε Κυψέλη και Καλλιθέα, χωρίς να επικοινωνήσει με την οικογένειά της.

Χάρη σε πληροφορία που έδωσε η μητέρα της, οι αστυνομικοί εντόπισαν την ανήλικη το απόγευμα της 21ης Ιανουαρίου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη και την παρέδωσαν στους γονείς της. Οι τρεις συλληφθέντες δεν είχαν ενημερώσει τις αρχές, όπως όφειλαν, και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.