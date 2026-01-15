Ασύλληπτος παραμένει ο άνδρας που φέρεται να παρενόχλησε 15χρονο κορίτσι στο κέντρο της Αθήνας.

Σε μια σοκαριστική καταγγελία προχώρησε χθες Τρίτη ένα 15χρονο κορίτσι, που παρενοχλήθηκε σεξουαλικά στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα «μέρα μεσημέρι» από 50χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ανήλικη αρχικά επιβιβάστηκε στο λεωφορείο 022, στη στάση της Πλατείας Αιγύπτου, κοντά στο Πεδίον του Άρεως.

Όπως ανέφερε, μέσα στο λεωφορείο δέχθηκε παρενόχληση από τον άνδρα και κατέβηκε αμέσως στη στάση της οδού Σκύρου, στην Κυψέλη.

Ωστόσο, εκείνος την ακολούθησε και της έκανε προτάσεις για ερωτική συνεύρεση με αμοιβή. Η κοπέλα αρνήθηκε και ζήτησε βοήθεια από υπάλληλο καταστήματος στην οδό Φωκίωνος Νέγρη.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε και στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., αλλά ο άγνωστος είχε ήδη εξαφανιστεί.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ αγνώστου από το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης, ενώ ακολούθησαν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, χωρίς όμως αποτέλεσμα.