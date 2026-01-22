Το σύστημα καταγραφής των καμερών στον προαστιακό σιδηρόδρομο του Βερολίνου διατηρεί τις εγγραφές για λίγες μόνο ημέρες, χωρίς να αποθηκεύει τις εικόνες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Δεν έχει τέλος το θρίλερ γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα. Οι μέχρι τώρα έρευνες τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Γερμανία αποδεικνύονται άκαρπες.

Η υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας φαίνεται να πήρε νέα τροπή μετά τη μαρτυρία μιας Ελληνίδας, η οποία υποστήριξε ότι είδε το κορίτσι σε σταθμό του Βερολίνου.

Μετά από αυτή την κατάθεση, οι ελληνικές Αρχές επικοινώνησαν άμεσα με τις γερμανικές, προκειμένου να εξακριβώσουν αν το κορίτσι που παρατήρησε η μάρτυρας ήταν όντως η Λόρα. Σύμφωνα με το MEGA, οι γερμανικές αρχές ερεύνησαν τον σταθμό που αναφέρθηκε, ωστόσο ενημερώθηκαν ότι δεν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, καθώς το καταγραφικό δεν κρατά τις εικόνες για πάνω από λίγα εικοσιτετράωρα.

Ταυτόχρονα, αποκαλύπτεται ότι η 16χρονη φέρεται να είχε προμηθευτεί ένα δεύτερο κινητό τηλέφωνο, το οποίο μετέφερε στην Αθήνα αλλά δεν είχε ακόμη θέσει σε λειτουργία. Σε σχέση με αυτή τη συσκευή, οι ελληνικές Αρχές ζήτησαν διευκρινίσεις από τις γερμανικές αρχές για το αν το κινητό είχε ενεργοποιηθεί στη Γερμανία.

Η απάντηση αναμένεται μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Παράλληλα, οι Αρχές περιμένουν να παραληφθούν και τα δεδομένα από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.