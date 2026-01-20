Νέες εξελίξεις σχετικά με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα έρχονται στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με το MEGA, μια γυναίκα ελληνικής καταγωγής δήλωσε ότι είδε μια κοπέλα με ακριβώς ίδια χαρακτηριστικά με εκείνα της Λόρας σε σταθμό τρένου στο Βερολίνο.

Η 45χρονη γυναίκα ενημέρωσε τόσο την γερμανική όσο και την ελληνική αστυνομία, αναφέροντας ότι άκουσε τη κοπέλα να λέει στο τηλέφωνο «Εγώ δεν πρόκειται να γυρίσω, να τον χωρίσεις εσύ». Τις τελευταίες ώρες γίνονται προσπάθειες από τις Αρχές ώστε να ανακτηθεί βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σταθμού ώστε να διαπιστωθεί αν η γυναίκα αυτή είναι πράγματι η Λόρα και προς τα που κινήθηκε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftjb8vqsub5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η 16χρονη Λόρα αγνοείται εδώ και 12 μέρες, από όταν δηλώθηκε η εξαφάνισή της στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα. Η αστυνομία αναζητάει συνεχώς τα ίχνη της ανήλικης, με πιο πρόσφατες πληροφορίες να μεταδίδουν ότι η Λόρα βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας. Η περίπτωση να βρίσκεται η 16χρονη στο εξωτερικό ανατρέπει τα δεδομένα και στρέφει αλλού τις έρευνες των Αρχών.