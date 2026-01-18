Οι Αρχές θεωρούν ότι η 16χρονη διέφυγε οδικώς για τη Γερμανία.

Δύο χρόνια φαίνεται πως προετοίμαζε τη φυγή της η 16χρονη Λόρα ενώ προσπαθούσε με κάθε τρόπο να μαζέψει χρήματα που θα τη βοηθούσαν να πετύχει τον στόχο της.

«Στην τάξη επειδή δεν ήξερε ελληνικά έπλεκε πολύ θυμάμαι. Έπλεκε σε κάθε μάθημα και ό,τι έφτιαχνε το ανέβαζε στο Instagram να το πουλήσει, ή μας το πούλαγε στην τάξη. Έψαχνε πάντα τρόπους να βγάζει λεφτά γιατί εμάς μας είχε πει ότι εγώ θέλω να φύγω από το σπίτι όταν μεγαλώσω», είπε παλιά της συμμαθήτρια στο MEGA.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μητέρα της 16χρονης στις Αρχές, την είχε δει να φωτογραφίζει το διαβατήριο της. Οι ειδικοί αναλυτές πιστεύουν πως πίσω από αυτή την κίνηση της 16χρονης κρύβεται το πιο πιθανό σενάριο. Αυτό του πλαστού διαβατηρίου με τα στοιχεία της μητέρας της. Μητέρα και κόρη, ίδιες, όμως, η Λόρα θα έπρεπε να δείχνει πιο μεγάλη από την ηλικία της.

Οι Αρχές αναμένουν απαντήσεις και από τα δύο κινητά τηλέφωνα της 16χρονης που μπορεί να δώσουν περισσότερες πληροφορίες τόσο για την επικοινωνία της με το πρόσωπο που την βοηθά, όσο και για τι σχέδιο διαφυγής της.

Η 16χρονη πιστεύουν οι ειδικοί πως έφυγε οδικώς από την Αθήνα με προορισμό την Γερμανία και με αυτό το δεδομένο οι αστυνομικοί του ειδικού κλιμακίου έχουν έρθει σε επαφή με Γερμανούς συναδέλφους τους προκειμένου να ενισχύσουν την έρευνα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfrxewnr2zo1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι αποκαλύπτουν συμμαθήτριές της

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι Αρχές θέλουν να διαπιστώσουν από τα κινητά τηλέφωνα, εάν «καλούν» κάποιο συγκεκριμένο κινητό.

Ο αστυνομικός συντάκτης αποκάλυψε πως υπάρχει μία μαρτυρία κομβικής σημασίας, μιας συμμαθήτριας της 16χρονης από το πρώτο σχολείο που πήγε η ανήλικη. Η συγκεκριμένη κοπέλα έχει πει στους αστυνομικούς, σε μία κατάθεση που έδωσε την Παρασκευή το απόγευμα, ότι το κορίτσι ήθελε να τραυματιστεί στον καρπό της ενώ σε κάποια άλλη στιγμή, ρωτούσε πώς θα μπορούσε να μείνει έγκυος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfrxgb9wcd1t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αυτό έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και έτσι όταν το έμαθε η διεύθυνση του σχολείου, κάλεσε τους γονείς να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει στο οικογενειακό περιβάλλον.

Εντύπωση προκαλεί στους αστυνομικούς ότι μετά από αυτή την κλήση στο σχολείο, η Λόρα έφυγε και πήγε σε ένα άλλο σχολείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί και ο διευθυντής του πρώτου της σχολείου ώστε να δώσει λεπτομέρειες, με σκοπό να συνεκτιμήσουν οι Αρχές τα συνολικά δεδομένα όλης αυτής της υπόθεσης, προκειμένου να δουν τι ώθησε ακριβώς τη Λόρα στο να εξαφανιστεί.