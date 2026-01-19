Δύο χρόνια φαίνεται πως προετοίμαζε τη φυγή της η 16χρονη Λόρα: Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να μαζέψει χρήματα.

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας, με τις Αρχές να εκτιμούν πλέον ότι η ανήλικη βρίσκεται στο εξωτερικό.

Το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είναι η φυγή της στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία, ενώ όσον αφορά τον τρόπο διαφυγής, οι Αρχές εκτιμούν ότι αυτή πραγματοποιήθηκε οδικώς. Πιθανή θεωρείται παράλληλα και η ύπαρξη συνεργού.

Η μητέρα της φέρεται να έχει καταθέσει ότι είδε τη Λόρα να φωτογραφίζει το διαβατήριό της, ενώ οι Αρχές επισημαίνουν την έντονη ομοιότητα μητέρας και κόρης - στοιχείο που θα μπορούσε να έχει διευκολύνει τη διαφυγή της.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και σε μαρτυρία συμμαθήτριάς της, σύμφωνα με την οποία η 16χρονη είχε εκφράσει ανησυχίες για το ενδεχόμενο εγκυμοσύνης, αλλά και σκέψεις αυτοτραυματισμού. Το γεγονός αυτό φέρεται να είχε οδηγήσει και στην αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Οι πληροφορίες αυτές προκαλούν έντονο προβληματισμό στις Αρχές, οι οποίες αναμένεται να καλέσουν για κατάθεση και τον διευθυντή του σχολείου, προκειμένου να διερευνηθούν τα κίνητρα της φυγής, καθώς και οι συνθήκες στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον της ανήλικης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται πως οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη, με τις Αρχές να αναμένουν στοιχεία από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να εντοπιστούν κοινές κλήσεις στα σημεία όπου έχει καταγραφεί η παρουσία της ανήλικης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfsd1jv0dvah?integrationId=40599y14juihe6ly}