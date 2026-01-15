Κοντά στον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα οι αρχές. Τι αποκαλύπτουν μαρτυρίες και βίντεο.

Στου Ζωγράφου φαίνεται πως έχει βρει καταφύγιο η 16χρονη Λόρα από την Πάτρα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Η ανήλικη φέρεται να είχε οργανώσει με ιδιαίτερη προσοχή το σχέδιο της απομάκρυνσής της. Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι λόγοι που την οδήγησαν να φύγει από το σπίτι της, όλα δείχνουν πως επρόκειτο για μία συνειδητή απόφαση, με στόχο να ξεκινήσει μια νέα ζωή στην Αθήνα.

Από την πρώτη στιγμή, το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε ανακοίνωση για την εξαφάνισή της, ενώ σε πρόσφατο βίντεο στα social media απευθύνει έκκληση προς τη 16χρονη να επικοινωνήσει, προκειμένου να δοθεί τέλος στην αγωνία της οικογένειάς της.

{https://www.youtube.com/watch?v=9aExkjTpI08}

Κλειστά social media και email – Τα αναζητούν οι Αρχές

Οι έρευνες επικεντρώνονται αφενός στην περιοχή του Ζωγράφου και αφετέρου στη διαδικτυακή της δραστηριότητα. Πριν επιβιβαστεί στο ταξί που τη μετέφερε από την Πάτρα στην Αθήνα, είχε ήδη απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς της στα social media, καθώς και επτά email που διατηρούσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά τις προσπάθειες φίλων της να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι, εφόσον καταφέρουν να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς της, ενδέχεται να εντοπίσουν κρίσιμα στοιχεία για τα κίνητρα της φυγής της, αλλά και πιθανές επαφές με ενήλικα άτομο που ίσως τη βοηθά.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στο γεγονός ότι η 16χρονη πούλησε τα κοσμήματά της, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο της προμελετημένης αποχώρησης.

Μαρτυρίες και βίντεο από του Ζωγράφου

Μαρτυρίες πολιτών και καταστηματαρχών επιβεβαιώνουν την παρουσία της στην περιοχή του Ζωγράφου. Νεαροί αναφέρουν πως την είδαν σε σούπερ μάρκετ, όπου αγόρασε αρκετά προϊόντα, ενώ φέρεται να είχε μαζί της σακίδιο πλάτης.

Παράλληλα, υπάρχουν μαρτυρίες ότι εθεάθη σε κοσμηματοπωλείο, όπου προσπάθησε να πουλήσει κοσμήματα, καθώς και σε καφετέρια, όπου ζήτησε πρόσβαση στο wi-fi και παρέμεινε για λίγα λεπτά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfowvhufln69?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και επικεντρώνονται σε πέντε συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα κοντά στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η ανήλικη δεν κινείται μόνη της, αλλά πιθανόν έχει τη βοήθεια άγνωστου προσώπου που την περίμενε στην Αθήνα από την ημέρα άφιξής της. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να φιλοξενείται σε κατοικία στην ίδια περιοχή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfox7mkgoi1d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και ο συριακός αριθμός της τηλεφωνικής συσκευής της, τον οποίο οι αστυνομικοί παρακολουθούν, αναμένοντας να ενεργοποιηθεί, ώστε να εντοπιστεί το σήμα της.

Φίλοι της Λόρα καταγγέλλουν πως εδώ και καιρό εξέφραζε την επιθυμία να φύγει από το σπίτι της, ενώ, σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη, είχε επιχειρήσει να εξαφανιστεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στη Βαρκελώνη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfowvhufln69?integrationId=40599y14juihe6ly}