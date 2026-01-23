Ο 33χρονος εισήγαγε τα ναρκωτικά στη χώρα από το εξωτερικό.

Στη σύλληψη ενός 33χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε την εισαγωγή μεγάλης ποσότητας κάνναβης στην Ελλάδα μέσω ταχυδρομικού δέματος, με σκοπό τη διακίνησή της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, όταν το δέμα εντοπίστηκε στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών από αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Όπως διαπιστώθηκε, προερχόταν από χώρα του εξωτερικού και περιείχε 8,2 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk). Στη συνέχεια, ακολουθήθηκε η διαδικασία της ελεγχόμενης παράδοσης, κατά την οποία ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε τη στιγμή που παραλάμβανε το δέμα.

Κατά τη σωματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον 33χρονο, διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού μικτού βάρους 2,9 γραμμαρίων, καθώς και πλαστό δελτίο ταυτότητας, το οποίο χρησιμοποίησε κατά την παραλαβή του δέματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 33χρονος κατά τη στιγμή της ακινητοποίησής του προέβαλε έντονη αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

• 5 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 690 γραμμαρίων,

• κατεργασμένη κάνναβη, καθαρού βάρους 2,9 γραμμαρίων,

• κοκαΐνη, καθαρού βάρους 2 γραμμαρίων,

• 2 ζυγαριές ακριβείας,

Επίσης κατασχέθηκαν Ι.Χ.Ε. και δίκυκλη μοτοσικλέτα, κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 410 ευρώ.

Ο 33χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή αδικήματα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.