Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, -11- γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, -16- ηρεμιστικά δισκία, -72- αναβολικά δισκία, καθώς και το χρηματικό ποσό των -940- ευρώ.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχή της Αττικής, ημεδαπός, για εισαγωγή, μέσω ταχυδρομικού δέματος, ροζ κοκαΐνης από χώρα του εξωτερικού, καθώς και για κατοχή ηρεμιστικών και αναβολικών δισκίων με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Προηγήθηκε εντοπισμός ταχυδρομικού δέματος από αστυνομικούς του Τμήματος Αερολιμένα Αθηνών, το οποίο περιείχε μία συσκευασία με ροζ κοκαΐνη συνολικού βάρους -11- γραμμαρίων, προερχόμενο από την Ολλανδία, με τελικό προορισμό την Αθήνα.

Ακολούθως, μετά από έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, οργανώθηκε επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης» του δέματος, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο κατηγορούμενος κατά την παραλαβή του.

Από τις περαιτέρω έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικία, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ροζ κοκαΐνη ή Tusi βάρους -11- γραμμαρίων,

-16- ηρεμιστικά δισκία,

-3- χαρτάκια εμποτισμένα με LSZ,

-72- αναβολικά δισκία,

-3- φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων,

συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 940 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Τι είναι το Tusi

Η ροζ κοκαΐνη ή Tusi, που θεωρείται ναρκωτικό των πλουσίων, μερικές φορές μυρίζει σαν φράουλα και στην Ευρώπη κυκλοφορεί με διάφορα ονόματα: tucibi, tusi, ροζ σκόνη. Ένα μόνο γραμμάριο κοστίζει 90, 100 ή 120 δολάρια, ενώ η ίδια ποσότητα συνηθισμένης κοκαΐνης κοστίζει περίπου 70 ευρώ!

Μεταξύ 2019 και 2022 ο Energy Control -ένας οργανισμός που εργάζεται για την ασφαλή κατανάλωση ναρκωτικών- ανέλυσε 150 δείγματα ροζ κοκαΐνης. Βρήκε χρωστική ουσία σχεδόν σε όλα και κοκαΐνη μόνο σε δύο από αυτά. Η ροζ κοκαΐνη ήταν ένα κοκτέιλ από διάφορα φθηνότερα ναρκωτικά: 44% των δειγμάτων περιείχαν κεταμίνη, MDMA (ecstasy) και καφεΐνη.