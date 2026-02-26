Οι αστυνομικοί τον προσήγαγαν αλλά δεν έχει εντοπιστεί το όπλο.

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτηςέξω από το 3ο Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, όταν ένας 85χρονος περίοικος φέρεται να προέταξε αεροβόλο όπλο προς μαθητές που βρίσκονταν έξω από το σχολικό συγκρότημα γιατί τον ενοχλούσαν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι προσήγαγαν τον ηλικιωμένο. Μέχρι στιγμής, το όπλο δεν έχει εντοπιστεί. Η διευθύντρια του σχολείου ανέφερε ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από το περιστατικό, ενώ ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Ο διοικητής Ασφαλείας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Ιωάννη Ρέντη βρέθηκε επίσης στο σημείο και η υπόθεση εξετάζεται με προσοχή από τις αρχές.

