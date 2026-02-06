Η Αμερικανίδα ντίβα της ποπ τραγούδησε στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων.

Η Μαράια Κάρεϊ εντυπωσίασε με την εμφάνισή της στο «Σαν Σίρο», κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα 2026.

Η Αμερικανίδα ντίβα της ποπ εμφανίστηκε με λαμπερή λευκή τουαλέτα και ερμήνευσε δύο τραγούδια. Αρχικά, τραγούδησε το «Nel Blu, dipinto di Blu» του Ντομένικο Μοντούνιο, με το διάσημο «Volare» στο ρεφρέν, ενθουσιάζοντας τον κόσμο στο Σαν Σίρο.

{https://www.instagram.com/p/DUbZ5_MDkYH/?img_index=1}

Στη συνέχεια ερμήνευσε το «Nothing is impossible», ως μήνυμα που συμβόλιζε το αθλητικό πνεύμα. Στο τέλος χειροκροτήθηκε θερμά και έστειλε στον κόσμο ένα φιλί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg84ewumzszt?integrationId=40599y14juihe6ly}