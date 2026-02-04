Μπορεί να μπερδέψει κανείς τον Παύλο Πολάκη με τον Κωνσταντίνο Φλωρο; Η απάντηση είναι κανεις αλλά για τον «φόβο των Ιουδαίων», ο κρητικός βουλευτής έσπευσε να το διευκρινίσει κατά την συζήτηση για την άρση ασυλίας των Δημήτρη Κουτσούμπα και Δημήτρη Μάντζο.

Το λόγο είχε η Ζωή Κωνσταντοπουλου και την ώρα που κατήγγειλε τον πρώην Σπαρτιάτη βουλευτή πως στηρίζει στις ψηφοφορίες την ΝΔ και δείχνονταν προς το έδρανο του, πέρασε από δίπλα της ο Παύλος Πολακης.

«Κύριε Πολάκη, θα νομίζουν ότι δείχνω εσάς, ενώ δείχνω τον Φλώρο, οπότε μην μπαίνετε εδώ ανάμεσα!», σχολίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Δεν μοιάζω», απάντησε αμέσως ο Παύλος Πολάκης. «Μην μπαίνετε ενδιάμεσα, γιατί κινδυνεύετε», επέμεινε η κ. Κωνσταντοπουλου Με τον σφακιανό βουλευτή να απαντά και πάλι βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους.

«Να με μπερδέψουν εμένα με… Φλώρο, δε γίνεται», είπε με βουλευτές να χαμογελούν συμφωνώντας. Ας κάναν κι αλλιώς...

