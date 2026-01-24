Γιατί ο «Σπαρτιάτης» Φλώρος ερωτεύτηκε και στηρίζει με πάθος τη ΝΔ;

Βασιλικότερος του Βασιλέως, επιχειρεί να εμφανιστεί ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος, ελπίζοντας όπως φαίνεται, ότι κάποια στιγμή θα ανοίξουν για ‘κείνον οι πόρτες της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ.

Κατά την συζήτηση για σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό, φόρεσε κανονικά τη στολή κυβερνητικού βουλευτή καθώς όχι μόνο υπερασπίστηκε με θέρμη την κυβερνητική πρόταση, αλλά και τα «έψαλλε» στην αντιπολίτευση για τις ενστάσεις που διατύπωσε.

Επόμενο ήταν να στηρίξει και με την ψήφο του την πρόταση της κυβέρνησης, όπως έχει κάνει σε όλα σχεδόν τα νομοσχέδια από πέρυσι τον Μάρτιο, όταν και είχε υπερψηφίσει την πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης.

Πάντως όπως έλεγαν στα πηγαδάκια της Βουλής, το πολιτικό του παρελθόν συγκεκριμένου είναι βεβαρημένο καθώς όχι μόνο θεωρούνταν από πολλούς ως το «πουλέν» του Κασιδιάρη στο μόρφωμα Σπαρτιάτες, αλλά μιμούνταν και την βίαη συμπεριφορά του εντός του Κοινοβουλίου. Ποιος μπορεί να ξεχάσει ότι είχε βιαιοπραγήσει στο περιστύλιο της Βουλής, κατά του συναδέλφου του από την Ελληνική Λύση, Βασίλη Γραμμένου.

Όπως και να έχει οι φήμες οργιάζουν καθώς κάποιοι λένε πως η κυβέρνηση αρέσκεται να έχει την ψήφο του αλλά ως εκεί. Ωστόσο ο ίδιος, επιμένει να δίνει μαθήματα καλής συμπεριφοράς προς το κυβερνών κόμμα και που ξέρεις κάποτε, μπορεί να ανταμειφθεί…

