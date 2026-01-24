Συζήτηση με το «σεις» και με το «σας» -και- με τον Παύλο Πολάκη.

Ένας «άλλος» Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε την Παρασκευή το πρωί στη Βουλή, χάρη και στη συνδρομή του μετριοπαθούς αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Βιλιάρδου, ο οποίος φαίνεται πως έχει βρει το κλειδί να αποφορτίζει αμέσως τον γνωστό για τις εκρήξεις του υπουργό Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης συνεχάρη τον συνομιλητή του, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την αντιπαράθεση στην Ολομέλεια την Τετάρτη κατά την συζήτηση της σύστασης διακομματικής για το αγροτικό.

«Να σας συγχαρώ σα βουλευτής γιατί δώσατε μάχη για την υπεράσπιση του Κανονισμού. Αυτό είναι το νόημα της Δημοκρατίας και μάλιστα υπό αντίξοες συνθήκες», είπε ο υπουργός Υγείας στον Βασίλη Βιλιάρδο που προήδρευε τη συνεδρίαση της Ολομέλειας.

«Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη», απάντησε με χαμόγελο ο δεύτερος.

Πάντως τις τελευταίες ημέρες, κάθε άλλο παρά μαινόμενος εμφανίζεται στη Βουλή ο υπουργός Υγείας και δεν είναι τυχαίο ότι ίσως για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά, κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο είχε μια εξαιρετικά πολιτισμένη συζήτηση με το «σεις» και με το «σας» με τον Παύλο Πολάκη.