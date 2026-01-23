«Θα μείνεις στην ιστορία μαζί με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, τον δικτάτορα, που ψήφισε νόμο για «αυτόματο διαζύγιο» για να μπορέσει να παντρευτεί τη Δέσποινα» προειδοποιεί ο Παύλος Πολάκης τον πρωθυπουργό.

Με ένα σκληρό μήνυμα προς τον Κυριάκος Μητσοτάκη ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης τον καλεί να πάρει πίσω τη «ντροπολογία» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά για την συνεπιμέλεια.

Στο μήνυμά του αναφέρει «Ακύρωσε με τροπολογία τη Δευτέρα το πρωί την «Ντροπολογία» εξυπηρέτησης της Όλγας Κεφαλογιάννη που ψήφισες μεσάνυχτα της 19ης Δεκεμβρίου σε νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να καταργήσει την πρωτόδικη δικαστική απόφαση που έδινε συνεπιμέλεια στα παιδιά της με τον πρώην σύζυγό της ».

Ο Παύλος Πολάκης συνεχίζει λέγοντας προς τον πρωθυπουργό ότι «αν δεν το κάνεις θα μείνεις στην ιστορία μαζί με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, τον δικτάτορα, που ψήφισε νόμο για «αυτόματο διαζύγιο» για να μπορέσει να παντρευτεί τη Δέσποινα».

«Όσο χυδαία συμπεριφορά του τύπου «το κράτος είμαι εγώ και οι φίλοι μου» και να δείξετε στο τέλος θα τιμωρηθείτε από τον λαό] συνεχίζει ο Παύλος Πολάκης.

Στην ανάρτησή του καταλήγει με τρία υστερόγραφα:

«Υ.Γ. Φλωρίδη που έφερες αυτήν την Ντροπολογία αποδείχτηκες όχι μόνο γενίτσαρος αλλά και γιουσουφάκι!!

Υ.Γ.2.Είναι προφανές πως η νομοθετική ρύθμιση που θα ξηλώνει τη Ντροπολογία Όλγας Κεφαλογιάννη, θα πρέπει να καταργεί και όλες τις προσφυγές και αιτήσεις ακύρωσης δικαστικών αποφάσεων που στηρίχτηκαν σε αυτή ως «μη γενόμενες»!!

Υ.Γ.3. Τον νόμο της συνεπιμέλειας δεν τον ψήφισα, αλλά εδώ έχουμε τσαλαπάτημα της Δημοκρατίας και λογική Λουδοβίκου».

