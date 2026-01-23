Αποτελεί ντροπή για τη χώρα να νομοθετεί η Βουλή με βάση προσωπικές υποθέσεις υπουργών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση με την Όλγα Κεφαλογιάννη και τη διάταξη που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «φωτογραφική», για την υπόθεση επιμέλειας των παιδιών της.
Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα εξηγήσεις, υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου σε ανακοίνωση για το θέμα. «Οι πρακτικές νομοθέτησης, με βάση τα αιτήματα ισχυρών υπουργών και παραγόντων, θυμίζουν τριτοκοσμική χώρα», επισημαίνει ακόμα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στηλιτεύει «την πρακτική της φωτογραφικής διάταξης που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση για να εξυπηρετήσει την υπουργό κ. Κεφαλογιάννη» και προσθέτει ότι αυτό το γεγονός «συνιστά εργαλειακή χρήση του κοινοβουλίου και πλήττει ευθέως την αξιοπιστία των θεσμών».
Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την Όλγα Κεφαλογιάννη
«Ντροπή για τη χώρα να νομοθετεί η Βουλή με βάση προσωπικές υποθέσεις υπουργών
Οι πρακτικές νομοθέτησης, με βάση τα αιτήματα ισχυρών υπουργών και παραγόντων, θυμίζουν τριτοκοσμική χώρα. Δεν αξίζουν στην Ελλάδα, δεν αξίζουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε ταχθεί κατά του λεγόμενου Ν. Τσιάρα για τη συνεπιμέλεια των τέκνων. Δεν μπορεί ωστόσο να μη στηλιτεύσει την πρακτική της φωτογραφικής διάταξης που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση για να εξυπηρετήσει την υπουργό κ. Κεφαλογιάννη. Το γεγονός αυτό συνιστά εργαλειακή χρήση του Κοινοβουλίου και πλήττει ευθέως την αξιοπιστία των θεσμών. Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα εξηγήσεις. Ντροπή!».