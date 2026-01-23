Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση για την υπόθεση με την Όλγα Κεφαλογιάννη.

Αποτελεί ντροπή για τη χώρα να νομοθετεί η Βουλή με βάση προσωπικές υποθέσεις υπουργών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση με την Όλγα Κεφαλογιάννη και τη διάταξη που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «φωτογραφική», για την υπόθεση επιμέλειας των παιδιών της.

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα εξηγήσεις, υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου σε ανακοίνωση για το θέμα. «Οι πρακτικές νομοθέτησης, με βάση τα αιτήματα ισχυρών υπουργών και παραγόντων, θυμίζουν τριτοκοσμική χώρα», επισημαίνει ακόμα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ στηλιτεύει «την πρακτική της φωτογραφικής διάταξης που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση για να εξυπηρετήσει την υπουργό κ. Κεφαλογιάννη» και προσθέτει ότι αυτό το γεγονός «συνιστά εργαλειακή χρήση του κοινοβουλίου και πλήττει ευθέως την αξιοπιστία των θεσμών».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την Όλγα Κεφαλογιάννη

«Ντροπή για τη χώρα να νομοθετεί η Βουλή με βάση προσωπικές υποθέσεις υπουργών

Οι πρακτικές νομοθέτησης, με βάση τα αιτήματα ισχυρών υπουργών και παραγόντων, θυμίζουν τριτοκοσμική χώρα. Δεν αξίζουν στην Ελλάδα, δεν αξίζουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε ταχθεί κατά του λεγόμενου Ν. Τσιάρα για τη συνεπιμέλεια των τέκνων. Δεν μπορεί ωστόσο να μη στηλιτεύσει την πρακτική της φωτογραφικής διάταξης που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση για να εξυπηρετήσει την υπουργό κ. Κεφαλογιάννη. Το γεγονός αυτό συνιστά εργαλειακή χρήση του Κοινοβουλίου και πλήττει ευθέως την αξιοπιστία των θεσμών. Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα εξηγήσεις. Ντροπή!».