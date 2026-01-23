Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητάς μου, υποστηρίζει η υπουργός Τουρισμού.

«Δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της, καθώς αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα», παραδέχεται σε ανάρτησή της η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, αναφορικά με διάταξη στο νομοσχέδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που κρίθηκε από πολλούς ως «φωτογραφική» στην υπόθεση επιμέλειας των παιδιών που έχει αποκτήσει με τον Μίνωα Μάτσα.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη:

«Αναφορικά με τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, θέλω να είμαι απολύτως σαφής:

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε γονέα να ζητήσει δικαστικά τη μεταρρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα, όταν αλλάζουν οι συνθήκες ζωής ενός παιδιού.

Πρόκειται για μια ρύθμιση που προτάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψήφισα μαζί με 179 συναδέλφους μου, γιατί τη θεωρώ σωστή και δίκαιη, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών.

Δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της, καθώς αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα.

Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές.

Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου.

Ο σεβασμός, η προστασία και η ψυχική ασφάλεια των παιδιών μου αποτελούν για μένα υπέρτατη προτεραιότητα, πριν και πάνω από κάθε άλλο ρόλο που καλούμαι να υπηρετήσω.

Οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση».

Τι λέει ο Φλωρίδης για το σάλο με τη «φωτογραφική διάταξη» για τη συνεπιμέλεια παιδιών

Εξηγήσεις για την επίμαχη τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφορούσε την επιμέλεια τέκνων και αξιοποιήθηκε από την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ο υπουργός απάντησε, μιλώντας στο OPEN, για τα περί «ξαφνικής τροπολογίας».

«’Οταν ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο ενημερώνονται τα υπουργεία. Το νομοσχέδιο αυτό είχε 2 μέρη, το πρώτο το κύριο μέρος και το δεύτερο οι λοιπές διατάξεις. Στο δεύτερο μέρος ενσωματώθηκαν διατάξεις από 12 υπουργεία, όχι τροπολογίες, κανονικά στο σώμα του νομοσχεδίου, κανονικά άρθρα και αυτό είναι η καθημερινή πρακτική» είπε.

Και συνέχισε: «Ο κόσμος μπερδεύει μια τροπολογία που έρχεται στη Βουλή και διατάξεις που μπήκαν από την αρχή. Μια τροπολογία μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν δίνει τη δυνατότητα στη Βουλή να τη διαχειριστεί σωστά. Οι διατάξεις αυτές είναι πάνω από 35 σε αυτές ήταν 8 από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, ξεκίνησε η συζήτηση στις επιτροπές. Στην αρμόδια επιτροπή έγιναν 4 συνεδριάσεις. Εκεί κατέθεσαν και αρμόδιοι φορείς. Μετά από αυτές το νομοσχέδιο εισήχθη στην ολομέλεια, η οποία κράτησε 2 ημέρες. Σε όλη τη διάρκεια των συζητήσεων δεν υπήρξε καμία ένσταση και κριτική στη διάταξη αυτή».

Αναφερόμενος σε όσα γράφονται για την αξιοποίηση της διάταξης από την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη ο κ. Φλωρίδης απάντησε πως «το γεγονός ότι αυτή τη διάταξη πήγανε και τη φορτώνουν σε έναν πολιτικό, όταν αφορά όλο το λαό και έπρεπε να το ρυθμίσουμε, αδικεί τη ρύθμιση. Η ρύθμιση είναι υπέρ των πολιτών γιατί αφορά ένα δικαίωμα».

«Έχουμε τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια που ένα δικαστήριο ρυθμίζει με έναν τρόπο. Το δικαίωμα του διαδίκου μέχρι τώρα ήταν να ασκήσει έφεση. Τώρα δώσαμε το δικαίωμα σε όποιον γονέα διαφωνεί, ότι εφόσον κάνει έφεση να μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο η εκτέλεση της απόφασης αυτής που εκδόθηκε να μην ισχύσει μέχρι να βγει η απόφαση του εφετείου, ό,τι δηλαδή ισχύει και στα άλλα δικαστήρια» είπε.

«Εμείς δώσαμε το δικαίωμα όποιος γονέας διαφωνεί επί της απόφασης να μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να αναστείλει την ισχύ της απόφασης μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της εφέσεως κάτι που ισχύει εδώ και 10ετίες για τα υπόλοιπα δικαστήρια» συμπλήρωσε.

Όπως εξήγησε ο κ. Φλωρίδης «το καθεστώς των παιδιών έχει συνήθως ρυθμιστεί με ασφαλιστικά μέτρα και μετά βγαίνει μια τακτική απόφαση. Τα παιδιά δεν είναι σε καθεστώς που δεν έχει ρυθμιστεί πριν αλλά εκδίδεται μια απόφαση πρώτου βαθμού».

«Η ανάγκη για τη ρύθμιση αυτή εκκρεμεί εδώ και πολύ καιρό γιατί ενώ ισχύει για όλες τις υποθέσεις της χώρας που άγονται στα δικαστήρια. Αυτό δεν υπήρχε για τα παιδιά. Ένας γονιός λοιπόν που δεν συμφωνεί με την απόφαση που εκδόθηκε ζητά με αίτηση στο δικαστήριο. Το δικαστήριο καλεί και τον άλλο γονιό και αυτός λέει διαφωνώ, τα παιδιά είναι μια χαρά δεν χρειάζεται να αλλάξει. Εμείς διατυπώσαμε τη διάταξη “η ισχύς της απόφασης που ζητάει ο διάδικος είναι μέχρι την έκδοση της απόφασης επί του ενδίκου μέσου και εκδίδεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις που το επιβάλει το συμφέρον του παιδιού”. Αυτό θα το αποφασίσει κυριαρχικά το δικαστήρια γιατί ο διάδικος μπορεί να λέει ό,τι θέλει» είπε ο υπουργός.

«Δώσαμε, δηλαδή, το δικαίωμα σε κάποιο γονιό να προσφύγει παραπονούμενος γα την απόφαση π που έχει εκδοθεί σε ένα δικαστήριο, να καλέσει ο δικαστής υποχρεωτικά και τον άλλο γονιό και ο δικαστής θα αποφασίσει κυριαρχικά δεσμευόμενος αποκλειστικά από το συμφέρον του παιδιού» πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης.

Γεωργιάδης: Δεν υπάρχει φωτογραφική τροπολογία

«Φωτογραφική τροπολογία δεν έχει υπάρξει» έγραψε σε ανάρτησή του στο X o Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με το θέμα της συνεπιμέλειας.

«Σε κάθε περίπτωση φωτογραφική τροπολογία δεν έχει υπάρξει, όπως παρουσιάστηκε το θέμα στην Κοινή Γνώμη είναι όλο λάθος και δεν θα επέτρεπε ποτέ αυτή η Κυβέρνηση να συμβεί κάτι τέτοιο για κανέναν μας» έγραψε.