«Ακούω τις νομικές αντιρρήσεις, αλλά δεν είναι φωτογραφική ρύθμιση που ήρθε νύχτα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Δεν είναι φωτογραφική διάταξη», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αναφορικά με τη διάταξη που έκανε χρήση η Όλγα Κεφαλογιάννη, σχετικά με τη συνεπιμέλεια.

«Συζητήθηκε σε 4 επιτροπές της Βουλής, παρουσία των κομμάτων, ψηφίστηκε από από 180 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος. Αφορά τον οποιοδήποτε διάδικο που είναι σε μία τέτοια υπόθεση οικογενειακού δικαίου. Καλύπτει ένα νομικό κενό», τόνισε.

«Ακούω τις νομικές αντιρρήσεις, αλλά δεν είναι φωτογραφική ρύθμιση που ήρθε νύχτα. Ως προς την κ. Κεφαλογιάννη, έκανε αυτή τη χρήση ως μητέρα, ως διάδικος. Πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας δεν πρέπει να μετατρέψουμε μία προσωπική διαμάχη σε μία πολιτική διαμάχη δεδομένου ότι υπάρχουν δύο μικρά παιδιά. Πολιτικό θέμα δεν υπάρχει», υπογράμμισε.