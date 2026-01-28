Αποφεύγει η ηγεσία της κυβέρνησης να αναλάβει τις ευθύνες της στοχοποιώντας την υπουργό Τουρισμού.

Οι μετρήσεις που κάνει το Μαξίμου δείχνουν καθημερινά τη φθορά της κυβέρνησης από τη «φωτογραφική» -όπως τουλάχιστον τη θεωρεί η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών- διάταξη για την επιμέλεια των παιδιών.

Παρόλα αυτά ο πρωθυπουργός δεν τόλμησε να αντιμετωπίσει το θέμα παρά τις εισηγήσεις που είχε (βλέπετε η Όλγα έχει πολλούς ...φίλους στο Μαξίμου) για την απομάκρυνση της υπουργού Τουρισμού σύμφωνα με τις διαρροές που υπήρχαν.

Εάν δεχόταν, βλέπετε, πως η τροπολογία ήταν «φωτογραφική» θα έπρεπε να απομακρύνει και τον υπουργό Δικαιοσύνης που την εισηγήθηκε, αλλά και να παραδεχθεί πως όλα αυτά γινόταν πίσω από την πλάτη του Μαξίμου που δεν κατάλαβε τίποτα, απομακρύνοντας και τον γραμματέα πρωθυπουργού Στέλιο Κουτνατζή!

Το Μαξίμου πλέον μεταφέρει την πίεση στην Όλγα Κεφαλογιάννη ελπίζοντας πως δεν θα αντέξει και θα υποβάλλει την παραίτησή της ώστε να βγει το ίδιο από τη δύσκολη θέση.

Πού στηρίζει η ηγεσία της κυβέρνησης (ή έστω οι συνεργάτες του πρωθυπουργού) ότι η υπουργός Πολιτισμού δεν θα αντέξει και θα αναγκαστεί στο τέλος να παραιτηθεί; Πρώτον ότι θα φοβηθεί πως με το σημερινό κλίμα που έχει δημιουργηθεί εναντίον της η απόφαση του Πρωτοδικείου μπορεί να είναι διαφορετική απότι αναμένεται. Και δεύτερον, ότι υπάρχει οργή στο δεξιό κοινό. "Με μια παραίτηση και τα δυο προηγούμενα μπορεί να αλλάξουν" είναι το κλίμα που μεταφέρουν πρόσωπα από το Μαξίμου.

Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν...