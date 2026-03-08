Η συνάντηση γίνεται με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα έχει τη Δευτέρα (09/03), στην Κύπρο, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης στην Κύπρο από ευρωπαϊκές δυνάμεις, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Με την αυριανή επίσκεψή του, ο Γάλλος πρόεδρος θα εκδηλώσει την υποστήριξή του στη Μεγαλόνησο ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στόχος επίθεσης με drone την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Ο Μακρόν θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Οπως είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ο Μακρόν, στη Μεσόγειο βρίσκεται το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ, ενώ στην Κύπρο κατέπλευσε ήδη από την Πέμπτη και γαλλική φρεγάτα.

Επίσης, η Ισπανία στέλνει στην Κύπρο τη φρεγάτα «Κριστομπάλ Κολόν», ενώ η ιταλική φρεγάτα «Federico Martinengo» αναμένεται να φτάσει στα ανοικτά της Μεγαλονήσου. Παράλληλα, μέσα στις επόμενες ώρες, αναμένεται επιπλέον ενίσχυση από Ολλανδία και Βρετανία.