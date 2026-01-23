Εισηγήσεις για αποπομπή της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, δέχεται ο πρωθυπουργός.

Συνεχείς είναι οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου για την υπόθεση με την Όλγα Κεφαλογιάννη. Ο πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για αποπομπή της υπουργού Τουρισμού από την κυβέρνηση και καλείται να λάβει αποφάσεις.

Για δύσκολη πραγματικότητα εν μέσω τεχνητών εντάσεων και εκβιασμών κάνει λόγο η Όλγα Κεφαλογιάννη. Η ίδια σε ανάρτησή της στο Facebook ξεκαθαρίζει ότι η ρύθμιση της οποίας έκανε χρήση προτάθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Και απαντώντας στους επικριτές της τονίζει: «Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου. Ο σεβασμός, η προστασία και η ψυχική ασφάλεια των παιδιών μου αποτελούν για μένα υπέρτατη προτεραιότητα, πριν και πάνω από κάθε άλλο ρόλο που καλούμαι να υπηρετήσω. Οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση».

Ε.Σ.