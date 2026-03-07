Έχουν αυξηθεί τα μέτρα ασφαλείας και η αστυνομική παρουσία σε όλους τους διπλωματικούς στόχους και κτήρια ισραηλινών και αμερικανικών συμφερόντων.

Υπ’ ατμόν βρίσκονται πλέον και οι Αρχές εσωτερικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, από τα σύνορα έως και τις μεγάλες πόλεις, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τις πλατείες και τους κεντρικούς σταθμούς Μετρό, με αύξηση της αστυνομικής παρουσίας προς αποτροπή τυχόν επιθετικών ενεργειών. Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην Αθήνα υπάρχουν 50 χαρτογραφημένοι στόχοι.

Από την στιγμή που ξεκίνησε η πολεμική επιχείρηση στο Ιράν που σύντομα προκάλεσε κρίση σε όλη την Μέση Ανατολή, οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις αντίστοιχες συμμαχικές για συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, ενώ η Αντιτρομοκρατική έχει αυξήσει τις παρακολουθήσεις σε άτομα ενδιαφέροντος και «χαρτογραφημένα» πρόσωπα που έχουν αξιολογηθεί για επιτήρηση.

Ποιοι είναι οι στόχοι στην Αθήνα

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι στόχοι αμερικανικών - ισραηλινών συμφερόντων στην Αθήνα είναι τουλάχιστον 50, μεταξύ των οποίων:

8 πρεσβείες

Σχολικά συγκροτήματα

Συναγωγές

Εστιατόρια

Επιχειρήσεις

Παράλληλα, έχουν αυξηθεί τα μέτρα ασφαλείας και η αστυνομική παρουσία σε όλους τους διπλωματικούς στόχους και κτήρια Ισραηλινών και Αμερικανικών συμφερόντων, σε ξενοδοχεία σε Αθήνα, Κρήτη, Ρόδο, Κυκλάδες και τα αεροδρόμια των περιοχών αυτών, στην Αλεξανδρούπολη, σε σχολεία ισραηλινών και αμερικανικών συμφερόντων, σε συναγωγές και βεβαίως έχουν δοθεί οδηγίες και για ακόμη πιο ενδελεχείς ελέγχους στα χερσαία σύνορα της χώρας.

