Πώς ο Π. Κόκκαλης κερδίζει θαυμασμό.

Δεν χωρά καμιά αμφιβολία πως ο Πέτρος Κόκκαλης είναι και γνώστης των θεμάτων της οικολογίας, έντιμος πολιτικά, με ήθος, αλλά και σοβαρός.

Ήταν αυτός που μπήκε μπροστά στη διοργάνωση της εκδήλωσης με ομιλητές τους Σωκράτη Φάμελλο, Αλέξη Χαρίτση, τον ίδιο, με χαιρετισμό του Χάρη Δούκα και με το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στις επαφές του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ δεν κατόρθωσε να τον πείσει για τη συμμετοχή του, συνέβαλε όμως ώστε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αποστείλει χαιρετισμό με βίντεο.

Ταυτόχρονα δεν ήταν μεταξύ αυτών που ήθελαν την εκδήλωση ως "ανάχωμα" στον Αλ. Τσίπρα, καθώς διατηρεί άριστες σχέσεις μαζί του.

Είναι δε ίσως ο μόνος που συμμετείχαν στο πάνελ που φέρεται να έχει συναντήσει τον πρώην πρωθυπουργό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.